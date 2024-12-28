Türkiye'de 2024'te en çok izlenen 10 filmden 5'i yerli

"Ters Yüz 2"





Gupse Özay, Aslı İnandık ve Yaren Özaydın'ın seslendirmelerini yaptığı, Kelsey Mann'ın yönettiği animasyon filmi "Ters Yüz 2", en çok izlenenler sıralamasında ikinci oldu.





ABD yapımı film, 2 milyon 460 bin 338 kişi tarafından izlenirken, elde edilen gelir ise 408 milyon 477 bin lirayı aştı.