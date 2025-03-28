Ünlü oyuncu Celil Nalçakan sevenlerini endişelendirdi: 6 saatlik operasyon geçirdi

'Sıla', 'Kardeşlerim', 'Arka Sokaklar', 'Poyraz Karayel' ve 'Kırmızı Oda' gibi popüler dizilerdeki performanslarıyla tanınan 46 yaşındaki oyuncu Celil Nalçakan, sosyal medyada yaptığı son paylaşımıyla sevenlerini korkuttu.