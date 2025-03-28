Ünlü oyuncu Celil Nalçakan sevenlerini endişelendirdi: 6 saatlik operasyon geçirdi

Ünlü oyuncu Celil Nalçakan, sevenlerini korkuttu. Celil Nalçakan, sosyal medya hesabından 6 saat süren bir operasyon geçirdiğini duyurdu. Ünlü oyuncu, sağlık durumu hakkında bilgi vererek operasyon anlarını sosyal medya hesabından paylaştı.
'Sıla', 'Kardeşlerim', 'Arka Sokaklar', 'Poyraz Karayel' ve 'Kırmızı Oda' gibi popüler dizilerdeki performanslarıyla tanınan 46 yaşındaki oyuncu Celil Nalçakan, sosyal medyada yaptığı son paylaşımıyla sevenlerini korkuttu.
Ünlü oyuncu Celil Nalçakan, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, yıllardır ertelediği bir sağlık sorunu nedeniyle 6 saat süren bir operasyon geçirdiğini duyurdu.
Sağlık durumu nasıl?
Başarılı oyuncu Celil Nalçakan, paylaşımında ameliyatının başarılı geçtiğini ve sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.
6 saat sürdü
Nalçakan paylaşımına; ''Dün sabah bu saatlerde, 6 saat süren bir operasyona girdim. Yıllardır ertelediğim bir sorun, mucize insanlar sayesinde çözüme ulaştı" notunu düştü.
Oyuncunun hastaneden paylaştığı karelere sevenlerinden ve sanat dünyasından arkadaşları geçmiş olsun dileklerinde bulundu.