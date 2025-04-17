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Ünlü sanatçı Tarkan annesini gözyaşlarıyla uğurladı

Ünlü sanatçı Tarkan annesini gözyaşlarıyla uğurladı

14:4017/04/2025, Perşembe
IHA
DHA
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Sanatçı Tarkan Tevetoğlu'nun annesi Neşe Tevetoğlu (68), Maltepe Cumhuriyet Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Sanatçı Tarkan'ın annesi Neşe Tevetoğlu, bir süredir tedavi gördüğü hastanede geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmişti.

Tevetoğlu için Maltepe Cumhuriyet Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

 Tarkan'ın annesinin vefat haberini Avrupa turnesi kapsamında bulunduğu Almanya'da aldığı ve İstanbul'a döndüğü öğrenildi. 

Tarkan, annesinin tabutunu omzunda taşıdığı sırada ve cenaze aracında gözyaşlarına boğuldu.

Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Neşe Tevetoğlu, Maltepe Mezarlığı'nda toprağa verildi. 

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#neşe tevetoğlu
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