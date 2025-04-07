Yapay zeka ameliyata girdi: Kalça protezi operasyonunda ilk kez kullanıldı

"Kalça protezi ameliyatlarında yapay zeka farkı hissediliyor"





Hastasının ameliyatı hakkında bilgi veren Prof. Dr. Emre Toğrul, "Hastamızın kalçasında halk arasında kireçlenme diye bilinen bir sorunu vardı. Yürümekte zorluk çektiği gibi eklem ağrıları da vardı. Bu sorunu, protezle çözebilirdik ancak. Ona kalça protezi ameliyatı yaptık. Ameliyatı, ROSA ismi verilen robotik cerrahi asistan yardımıyla direkt anterior yöntemle yaptık. Bu robot ameliyat esnasında cerrahın protezleri yerleştirmek için kullandığı aparatlara bir şekilde fiziksel olarak bağlanarak cerrahın bilgi almasını ve yönlendirilmesini sağlıyor. Yani bir anlamda ameliyatı cerrah yaparken hem görüntüleme, hem ölçme hem de ameliyat sonu projeksiyonu aynı anda yapabilen gelişmiş teknoloji cerraha yardım ediyor. Konvansiyonel olarak yapılan ameliyatlara göre hasta daha kısa sürede iyileşiyor ve günlük hayata daha kısa zamanda dönebiliyor. Hastamız ameliyattan 3 saat sonra ayağa kalktı. Yöntemin ve robotik cerrahiye uygun direkt antrior açılımının bu sonucu almamızı sağlayan özellikleri var. Ameliyat yaparken cerraha bilgi sağlıyor robot. Cerrah ameliyatı yaparken muhtemel değişiklikleri hemen fark ediyor ve robot, anında size ameliyatın gidişatını değiştirebilecek plan seçeneği sunuyor. Zira yapay zeka tabanlı bir sistemi var. İçinde binlerce kalça protezi ameliyatının verileri bulunuyor. Öğrendiği bu veriler üstünden cerraha yardımcı olacak şekilde planlama yapabiliyor ve yönlendirebiliyor, hastanın durumuna özel ameliyat yapılmasına destek oluyor. Böylece cerrahın muhtemel hata payını düşürüyor. Biz uzun yıllar protez ameliyatı yapan cerrahlar olarak yapay zekanın ameliyatlardaki farkını hissedebiliyoruz. Hastalar da olumlu sonuçlarını yaşıyor" ifadelerini kullandı.