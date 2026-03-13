Yüzlerce balık telef olmuştu: O göl yeniden doldu

Sivas’ta geçtiğimiz yıl kuraklık ve balık ölümleri ile gündeme gelen Ulaş Gölü, karların erimesiyle yeniden su tuttu. Doluluk oranı yüzde 100’e ulaşan göl, dron ile havadan görüntülendi.

1 /8 Sivas kent merkezine 33 kilometre uzaklıkta bulunan ve sıcak yaz aylarında göçmen kuşlara ev sahipliği yapan Ulaş Gölü, geçtiğimiz yıl yaşanan kuraklık ile gündeme geldi.

2 /8 Çekilen suyun yanı sıra yüzlerce balık ölümünün yaşandığı gölde korkutan manzaralar oluşmuştu.

3 /8 Kentte kış mevsiminde etkili olan kar yağışları Ulaş Gölü’ne yeniden can suyu oldu.

4 /8 Mevsim boyunca yağan ve hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte eriyen kar, göldeki su seviyesini ciddi oranda artırdı.

5 /8 Yaz aylarında göçmen kuşlara da ev sahipliği yapan Ulaş Gölü’nün 7 ay arayla çekilen görüntüleri, doğa severlerin yüzünü güldürdü.

6 /8 Tamamen dolan Ulaş Gölü, dron ile havadan görüntülendi.

