Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Aktüel
Yüzlerce balık telef olmuştu: O göl yeniden doldu

Yüzlerce balık telef olmuştu: O göl yeniden doldu

10:0013/03/2026, Cuma
G: 12/03/2026, Perşembe
IHA
Sonraki haber

Sivas’ta geçtiğimiz yıl kuraklık ve balık ölümleri ile gündeme gelen Ulaş Gölü, karların erimesiyle yeniden su tuttu. Doluluk oranı yüzde 100’e ulaşan göl, dron ile havadan görüntülendi.

Sivas kent merkezine 33 kilometre uzaklıkta bulunan ve sıcak yaz aylarında göçmen kuşlara ev sahipliği yapan Ulaş Gölü, geçtiğimiz yıl yaşanan kuraklık ile gündeme geldi.

Çekilen suyun yanı sıra yüzlerce balık ölümünün yaşandığı gölde korkutan manzaralar oluşmuştu.

Kentte kış mevsiminde etkili olan kar yağışları Ulaş Gölü’ne yeniden can suyu oldu.

Mevsim boyunca yağan ve hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte eriyen kar, göldeki su seviyesini ciddi oranda artırdı.

Yaz aylarında göçmen kuşlara da ev sahipliği yapan Ulaş Gölü’nün 7 ay arayla çekilen görüntüleri, doğa severlerin yüzünü güldürdü.

Tamamen dolan Ulaş Gölü, dron ile havadan görüntülendi.

#Sivas
#Balık
#Göl
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ İstanbul kurasına katılacaklar listesi netleşti: 500 bin konut İstanbul kura listesi sorgulama