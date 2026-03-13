Yüzlerce balık telef olmuştu: O göl yeniden doldu

Sivas’ta geçtiğimiz yıl kuraklık ve balık ölümleri ile gündeme gelen Ulaş Gölü, karların erimesiyle yeniden su tuttu. Doluluk oranı yüzde 100’e ulaşan göl, dron ile havadan görüntülendi.
Sivas kent merkezine 33 kilometre uzaklıkta bulunan ve sıcak yaz aylarında göçmen kuşlara ev sahipliği yapan Ulaş Gölü, geçtiğimiz yıl yaşanan kuraklık ile gündeme geldi.
Çekilen suyun yanı sıra yüzlerce balık ölümünün yaşandığı gölde korkutan manzaralar oluşmuştu.
Kentte kış mevsiminde etkili olan kar yağışları Ulaş Gölü’ne yeniden can suyu oldu.
Mevsim boyunca yağan ve hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte eriyen kar, göldeki su seviyesini ciddi oranda artırdı.
Yaz aylarında göçmen kuşlara da ev sahipliği yapan Ulaş Gölü’nün 7 ay arayla çekilen görüntüleri, doğa severlerin yüzünü güldürdü.
Tamamen dolan Ulaş Gölü, dron ile havadan görüntülendi.