1999 2000 2004-2006 SGK girişi olanlar dikkat! Emeklilik için başlangıç yıl, prim, gün tablosu

Emeklilik, Türkiye'de çalışan milyonlarca vatandaşın en büyük hayali olmaya devam ediyor. Sisteme dair derlediğimiz bu bilgiler, çalışanların ne zaman ve nasıl emekli olabileceklerini planlamalarında önemli bir rehber niteliği taşıyor. Peki, çalışanlar ne zaman emekli olacaklarını merak ederken bu hayali öne çıkarmak için hangi yolları arıyorlar? İşte emeklilik süreci ve süreyi öne çekme formülleri!

1 / 8 EYT yasasıyla birlikte 2 milyondan fazla sigortalı, yaş şartı olmadan emeklilik hakkı kazandı. EYT'yi kaçıranlar için ise erken emekli olmanın çeşitli yolları mevcut. İşte birçok çalışanın bilmediği 7 formül...

2 / 8 Askerlik Borçlanması: Erkekler, askerlik sürelerini borçlanarak emeklilik yaşını öne çekebilirler.

3 / 8 Doğum Borçlanması: Kadınlar, doğum yapmış oldukları süreleri borçlanarak prim gün sayılarını artırabilirler.

4 / 8 Yıpranma Payı: Ağır ve tehlikeli işlerde çalışanlar, bu süreler için ek prim kazanarak daha erken emekli olabilirler.

5 / 8 Engellilik Durumu: Çalışma gücünde kayıp yaşayanlar, belirli bir oranda engelli raporu alarak erken emekli olabilirler.

6 / 8 Malulen Emeklilik: Çalışma gücünü kaybedenler, maluliyet raporu alarak erken emekli olabilirler.

7 / 8 Bakıma Muhtaç Çocuğu Olanlar: Ağır engelli çocuğu olan kadınlar, belirli prim gün şartını sağlayarak erken emekli olabilirler.