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2025 YDS/2 sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

2025 YDS/2 sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Tuğba Güner
12:585/07/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı 2025 YDS, 9 Mart Pazar günü yapıldı. Sonuçlar ise 9 Mart tarihinde açıklandı. YDS-2 ise 5 Temmuz 2025 günü yapılacak. 2025 YDS/2 sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? YDS/2 soru ve cevap anahtarı yayınlandı mı? İşte detaylar...

YDS-2 SINAVI NE ZAMAN?


YDS-2 ise 5 Temmuz 2025 günü yapılacak. 

YDS SINAV BİLGİLERİ


YDS/2 sınavı, Türkiye genelinde 81 ilde, 87 sınav merkezinde gerçekleştirilecek. Sınav saat 10.15'te başlayacak, ancak 10.00’dan sonra adaylar binalara alınmayacak. Bu nedenle adayların en geç saat 10.00’a kadar sınav binasında olmaları gerekiyor.

YDS SINAV SÜRESİ VE SORU SAYISI

Sınavda adaylara çoktan seçmeli 80 soru yöneltilecek ve toplam 180 dakika (3 saat) süre verilecek. YDS/2'de, İngilizce başta olmak üzere Almanca, Fransızca, Arapça ve Rusça gibi birçok dilde sınav yapılacak.

YDS/2 sınavında güvenliğin sağlanması ve sınav sürecinin sağlıklı yürütülmesi için 10 bin 533 görevli personel, ÖSYM tarafından sahada olacak.

YDS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

2025 YDS sınav sonucunu sorgulamak isteyen adaylar ÖSYM’nin resmi internet sitesi olan “sonuç.osym.gov.tr” adresinden TC kimlik numaralarını ve şifreleriyle sisteme giriş yaparak sınav sonuçlarına erişebilecekler.


2025 YDS/2 SINAV SONUÇ SORGULAMA


YDS SONUÇLARI KAÇ YIL GEÇERLİ OLACAK?

Buna göre; YDS/2 sınav sonuçları 5 yıl süreyle geçerli olacak.

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