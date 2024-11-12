AİLE DESTEK YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Bir dilekçe ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne veya Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüklerine şahsen başvurulur.

Ayrıca e devlet üzerinden de başvuru yapılabilmektedir. ”https://www.turkiye.gov.tr/ashb-sosyal-ekonomik-destek-on-basvuru” üzerinden “Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti Ön Başvurusu” yapılabilmektedir.

Başvuru sonrası, meslek elemanı (sosyal çalışmacı, psikolog, çocuk gelişimcisi, psikolojik danışmanlık ve rehberlik öğretmeni ve sosyolog) müracaatçı ile bir ön görüşme yapar.

Durumunun sosyal ve ekonomik destek ile desteklenmesi uygun olduğu kanısına varıldığı takdirde müracaatçı için bir dosya açılır. Müracaatçı hakkında sosyal inceleme yapılır. Sosyal inceleme sonucunda sosyal ve ekonomik destek hizmeti ile çocuklarının ailesi yanında desteklenmesi uygun görülen verilmesine karar verilen kişilerin için gerekli işlemler başlatılır.