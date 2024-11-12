Aile Destek Programı kapsamında Kasım ayı ödemeleri için meraklı bekleyiş sürüyor. Aile destek ödemelerinin ne zaman yatacağı konusunda resmi bir açıklama yapıldığında vatandaşlar e-Devlet üzerinden ödemelerini kontrol edebilecekler. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından belirlenen tarihlerde hesaba yatırılan bu ödemeler, ekonomik destek sağlamak amacıyla her ay düzenli olarak gerçekleştiriliyor. Peki, Kasım ayı Aile Destek ödemeleri ne zaman yatacak? İşte, tüm merak edilenler...
Aile Destek Programı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi hanelere yönelik olarak yürütülen bir sosyal yardım programıdır. Program kapsamında, hanelerin kişi başına düşen gelirine göre belirlenen tutarlarda aylık destek ödemeleri yapılmaktadır. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen Aile Destek Ödemeleri devam ediyor. Peki, Aile Destek Kasım ayı ödemeleri ne zaman hesaba yatacak? İşte, detaylar...
Aile destek ödemeleri, çocukların eğitimi, sağlık hizmetlerine erişimi ve temel ihtiyaçların karşılanması gibi konularda ailelere önemli bir destek sağlamaktadır. Kasım ayı aile destek ödemelerinin ne zaman yatacağı, programdan faydalanan vatandaşların merak ettiği konular arasında yer almaktadır. Peki Kasım ayı Aile Destek ödemeleri ne zaman yatacak?
Aile Destek Programı ödemeleri, genellikle ayın belirli günlerinde hesaplara aktarılmaktadır. Ancak ödeme tarihleri, bakanlığın takvimine ve bankaların işlemlerine göre değişiklik gösterebilmektedir. Kasım ayı aile destek ödemeleri ne zaman yatacak? İşte Aile Destek yardımı e-Devlet sorgulama ekranı.
AİLE DESTEK KASIM AYI ÖDEMELERİ NE ZAMAN?
Aile Destek Ödemeleri Kasım ayı henüz hesaba yatmadı. Genelde Bakanlık ayın 15'ine kadar yatırıyor.
AİLE DESTEK ÖDEMESİ SORGULAMA E-DEVLET EKRANI
Her ay gerçekleştirilen ödemelerin hesaplara geçip geçmediğini vatandaşlar e-devlet üzerinden görüntüleyebiliyor. Bunun için e-Devlet sistemi üzerinden, "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı" "Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama" ekranına T.C kimlik numarası ile giriş yapılması gerekiyor.
AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE KADAR?
Kişi başına düşen aylık gelir aralığı (TL) 450 TL ve altı Aylık Destek Tutarı (TL) 1.250 TL
Kişi başına düşen aylık gelir aralığı (TL) 450 TL üzeri ─ 911,15 TL ve altı Aylık Destek Tutarı 1.100 TL
Kişi başına düşen aylık gelir aralığı (TL) 911,15 TL üzeri ─ 1372,30 TL ve altı Aylık Destek Tutarı 950 TL
Kişi başına düşen aylık gelir aralığı (TL) 1372,30 TL üzeri ─ 5.667,37 TL’den az Aylık Destek Tutarı 850 TL
AİLE DESTEK PROGRAMI ÇOCUK DESTEĞİ NE KADAR?
Hanedeki Çocuk Sayısı Aylık Destek Tutarı (TL)
1-2 çocuklu hanelere 350 TL
3 çocuklu hanelere 450 TL
4 çocuklu hanelere 550 TL
5 ve üzeri sayıda çocuklu hanelere 650 TL
AİLE DESTEK ÖDEMELERİNDEN KİMLER YARARLANAMAZ?
Türk vatandaşı olmaması,
Mavi Kart sahibi olması,
Yerleşim adresinin yurt dışında olması,
18 yaşından küçük olması,
Hanesinde memur, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması, durumlarında başvurular değerlendirmeye alınamamaktadır.
AİLE DESTEK YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Bir dilekçe ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne veya Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüklerine şahsen başvurulur.
Ayrıca e devlet üzerinden de başvuru yapılabilmektedir. ”https://www.turkiye.gov.tr/ashb-sosyal-ekonomik-destek-on-basvuru” üzerinden “Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti Ön Başvurusu” yapılabilmektedir.
Başvuru sonrası, meslek elemanı (sosyal çalışmacı, psikolog, çocuk gelişimcisi, psikolojik danışmanlık ve rehberlik öğretmeni ve sosyolog) müracaatçı ile bir ön görüşme yapar.
Durumunun sosyal ve ekonomik destek ile desteklenmesi uygun olduğu kanısına varıldığı takdirde müracaatçı için bir dosya açılır. Müracaatçı hakkında sosyal inceleme yapılır. Sosyal inceleme sonucunda sosyal ve ekonomik destek hizmeti ile çocuklarının ailesi yanında desteklenmesi uygun görülen verilmesine karar verilen kişilerin için gerekli işlemler başlatılır.
HİZMETTEN YARARLANACAKLARDAN İSTENİLEN BELGELER
• T.C. Kimlik Numarası beyanı,
• Gerektiğinde alınacak sağlık raporu, öğrenci belgesi,
• İş-Kur veya meslek kurslarına başvurduğuna dair belge,
• Müracaatçının durumunu tespit amacıyla talep edilebilecek diğer belgeler.
• İl Müdürlüğü veya Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlükleri, desteğe ihtiyacı olan kişilerle ilgili başka bilgi ve belgeleri elde edebilmek amacıyla başka araştırmalarda da bulunabilir.