ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) tarihleri belli oldu. 2025-ALES/1 başvuruları, 19-26 Şubat 2025 tarihleri arasında alınacak. Peki 2025 ALES sınavları ne zaman yapılacak, geç başvuru işlemleri ne zaman yapılacak? İşte ALES başvuru sınav takvimi 2025.
ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı), akademik kariyer hedefi olanların katılımı ve yılda üç kez düzenlenen önemli bir sınavdır. Başvurular, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklanan tarihlerde yapılıyor. Sınav, lisansüstü eğitim, akademik kadro başvuruları ve çeşitli burs programlarına başvurularda önemli bir kriter olarak kullanılır. Yayımlanan sınav ve başvuru takvimine göre ALES'in 2025 yılında düzenleneceği tarihler ve başvuru takvimi belli oldu. İşte, ALES 2025 başvuru ve sınav tarihleri.
2025 ALES/1 BAŞVURULARI NE ZAMAN?
2025-ALES/1 başvuruları, 19-26 Şubat 2025 tarihleri arasında alınacak. Geç başvuru işlemleri ise 7 Mart'ta yapılacak.
2025 ALES/2 BAŞVURULARI NE ZAMAN?
2025-ALES/2 başvuru tarihleri, 13-21 Mayıs 2025 olarak belirlendi. Geç başvuru tarihi ise 29 Mayıs olacak.
2025 ALES/3 BAŞVURULARI NE ZAMAN?
2025-ALES/3 için başvurular, 7 Ekim'de başlayacak ve 14 Ekim'e kadar sürecek. Sınavın geç başvuruları 21 Ekim'de alınacak.
2025 ALES/1 SINAVI NE ZAMAN?
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2025-ALES/1) 13 Nisan'da yapılacak, sonuçları 2 Mayıs'ta açıklanacak.
2025 ALES/2 SINAVI NE ZAMAN?
2025-ALES/2 ise 6 Temmuz'da gerçekleştirilecek ve sonuçları 25 Temmuz'da ilan edilecek.
2025 ALES/3 SINAVI NE ZAMAN?
2025-ALES/3 oturumu da 23 Kasım'da düzenlenecek, yılın son oturumunun sonuçları 12 Aralık'ta erişime açılacak.
ALES KAÇ DAKİKA SÜRECEK, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
Ölçe, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ÖSYM tarafından yapılacak.
Sınavda sayısal ve sözel testler uygulanacaktır. Sınav, saat 10.15’te başlayacak ve cevaplama süresi 150 dakika (2,5 saat) olacaktır.
ALES SINAVINDA KAÇ SORU SORULACAK?
Sınavda adaylara sayısal ve sözel testler uygulanacaktır. Sayısal Testi, adayların sayısal ve mantıksal akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik 50 sorudan; Sözel Testi, sözel akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik 50 sorudan oluşacaktır. Sorular, belirli yükseköğretim programlarında kazanılan yeterlikleri ve bilgileri ölçmeye yönelik olmayacak, farklı alanlardan gelen yükseköğretim kurumu mezunlarının cevaplayabilecekleri nitelikte olacaktır. Sınav Türkçe olacaktır.