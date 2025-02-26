Altın düşecek mi, yükselecek mi? Uzman isimden dikkat çeken 3 bin 400 TL yorumu





İSLAM MEMİŞ: ALTININ ONS'U 2800 DOLAR ALTINA İNEBİLİR





"Gram altın 3490 TL, çeyrek altın 5740 TL, yarım altın 11.480 TL, tam altın 22.960 TL şu an. Ons 2.918 dolar seviyesinde. Gram altın tarafında yaklaşık 75 lira civarında bir gerileme gördük.





Ons altın tarafında da 50 dolar civarında bir gerileme gördük. Teknik bir satış, teknik bir düzeltme. Ancak bu düzeltmeler yeterli değil. Yine mart ayı içinde aşağı yönlü satış baskısının devam etme olasılığı güçlü. Öngörümüz o yönde.





Mart ayında beklediğimiz o teknik düzeltmeler daha başlamadı ve ons altın tarafında 2.770-2.720 dolar seviyesine kadar beklentimiz var. Teknik olarak bir düşüş yapması gerekiyor. Ama yıl içinde yükseliş yönlü beklentimiz de devam ediyor. Yıl içinde yine 3.050-3.080 dolar seviyesini takip etmeye devam edeceğiz.





Ama kısa vadede tekrar ilk önce 2.900 dolar seviyesinin altına sarkmalar, devamında 2.800 dolar seviyesinin altına kadar sarkmalar bekliyoruz. Bu da gram altını mutlaka negatif yönde etkileyebilir.



