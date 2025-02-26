Altın düşecek mi, yükselecek mi? Uzman isimden dikkat çeken 3 bin 400 TL yorumu

Son haftalarda en çok konuşulan yatırım araçlarından biri de altın oldu. Özellikle hızlı yükseliş grafiği ile 3 bin 500 lira seviyesinin üzerine çıkan gram altın gün içerisinde 3 bin 415 lira seviyelerinden işlem gördü. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş son yaptığı değerlendirmelerde, kısa vadede altının ons fiyatında 2800 dolar seviyelerinin altına kadar sarkmaların beklendiğini paylaştı. Peki bugün (26 Şubat) gram, çeyrek, yarım ve cumhuriyet altını ne kadar oldu? İşte uzman ismin altın yorumları ve güncel fiyatlar.
Altın fiyatlarında son günlerde yaşanan hareketlilik bugün de devam etti. Geçtiğimiz haftalarda rekor üstüne rekor kıran ve 3 bin 500 lira seviyelerinin üzerine çıkan gram altın, birkaç gündür ise düşüş eğiliminde. Altın fiyatlarında yaşanan dalgalanmanın ardından CNN Türk'e açıklamalarda bulunan Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, kısa vadede altının ons fiyatının önce 2900 ardından 2800 dolar bandının altına inebileceği tahminlerinde bulundu. İşte altın piyasasından son gelişmeler ve güncel rakamlar.
ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR?
Gram altın: 3 bin 417 TL
Çeyrek altın: 5 bin 698 TL
Yarım altın: 11 bin 397 TL
Cumhuriyet altını: 22 bin 695 TL
Not: Altın fiyatları anlık olarak değişiklik göstermektedir. Fiyatlar saat 19.08'de alınan verilere dayanmaktadır.
İSLAM MEMİŞ: ALTININ ONS'U 2800 DOLAR ALTINA İNEBİLİR
"Gram altın 3490 TL, çeyrek altın 5740 TL, yarım altın 11.480 TL, tam altın 22.960 TL şu an. Ons 2.918 dolar seviyesinde. Gram altın tarafında yaklaşık 75 lira civarında bir gerileme gördük.
Ons altın tarafında da 50 dolar civarında bir gerileme gördük. Teknik bir satış, teknik bir düzeltme. Ancak bu düzeltmeler yeterli değil. Yine mart ayı içinde aşağı yönlü satış baskısının devam etme olasılığı güçlü. Öngörümüz o yönde.
Mart ayında beklediğimiz o teknik düzeltmeler daha başlamadı ve ons altın tarafında 2.770-2.720 dolar seviyesine kadar beklentimiz var. Teknik olarak bir düşüş yapması gerekiyor. Ama yıl içinde yükseliş yönlü beklentimiz de devam ediyor. Yıl içinde yine 3.050-3.080 dolar seviyesini takip etmeye devam edeceğiz.
Ama kısa vadede tekrar ilk önce 2.900 dolar seviyesinin altına sarkmalar, devamında 2.800 dolar seviyesinin altına kadar sarkmalar bekliyoruz. Bu da gram altını mutlaka negatif yönde etkileyebilir.
ALTIN DÜŞECEK Mİ, YÜKSELECEK Mİ?
Şu anda 3500 lira seviyesinin altına sarktı. Ama 3400 lira seviyesinin altına da sarkmalar bekliyoruz. O yüzden mart ayında bu düşüşlerin devam etme olasılığı güçlü gibi duruyor.
Aslında küresel piyasaların ne kadar belirsiz bir süreç içinde olduğunu bize işaret ediyor. Ciddi bir anlamda kaygı ve tedirginliğin fiyatlaması aslında bu. Orta ve uzun vadede yine yükseliş yönlü beklentimiz devam ederken kısa vadede düşüşlere karşı hazırlıklı olmak gerektiğini ifade edebiliriz.
Özellikle son iki haftadır, nakite ihtiyacı olan vatandaşlarımıza işte ev alacaksın, araba alacaksın. Elindeki altını bozdurman gerekiyor. İşte bunlar fırsatlar. Çünkü o teknik olarak bir düzeltme mutlaka gelir. Her zaman sonsuza kadar yükselen bir MTA piyasası olmaz karşımızda. Zaman zaman o düzeltme hareketlerini yapar.
GRAM 3 BİN 400 LİRANIN ALTINA İNECEK Mİ?
En azından bu agresif yükselişlerin biraz daha nefesi kesildi. Biraz daha dinlenme moduna girdi altın fiyatları. Özellikle 2 günde 75 liralık bir düşüş bunun işaretine devam ediyor.
3.575 seviyesine kadar serbest piyasalarda satılan bir gram altın vardı karşımıza. Şu anda 3.500 seviyesinin altına sarktı. Ama bir sonraki hamlede de 3.400 seviyesinin altını bekleyen bir trend bekliyoruz."