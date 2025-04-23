Altın fiyatları yükselişini sürdürdü! Gram altın 4.200 TL olunca İslam Memiş 'Dikkat' diyerek açıkladı

Yeni haftanın ilk işlem gününde altın fiyatları sert yükselişle dikkat çekti. Uluslararası piyasalarda ons altın 3.400 dolar seviyesine yaklaşırken, yurt içinde gram altın fiyatı 4.200 TL bandına yöneldi. Özellikle yatırımcılar, “Altındaki yükseliş sürecek mi?” sorusuna yanıt ararken, piyasalarda beklentiler yeniden şekilleniyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, gelen sorular için açıklamalarda bulundu.
Küresel piyasalarda artan ekonomik belirsizlikler ve jeopolitik riskler, altın fiyatlarını yeni haftaya da zirvede başlattı. Ons altın yaklaşık 3.400 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşırken, gram altın ise yurt içinde 4.200 TL seviyesini aştı. Serbest piyasada ise gram altın fiyatı 4.400 TL’ye kadar çıktı. Altındaki bu yükselişin ardından gözler yeniden “Altın düşecek mi, yükselecek mi?” sorusuna çevrildi. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın fiyatlarına dair dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.
ALTIN ÇİFTE REKOR KIRDI
Yeni haftaya girerken, altın ons fiyatı 3.396,50 dolar seviyesiyle tüm zamanların rekorunu kırdı. Yurt içinde gram altın fiyatları ise 4.200 TL'ye yöneldi. Serbest piyasada altın gram fiyatı 4.400-4.450 TL'den işlem görmeye başladı.
Piyasalardaki son gelişmeler değerlendiren Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş şu ifadeleri kullandı:
Bu hafta iki haftaya kıyasla daha sakin bir seyirde geçireceğimizi, daha iyimser bir hafta yaşayacağımızı düşünüyorum. Bugün Paskalya tatilinden dolayı Avrupa piyasaları kapalı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle yurtiçi piyasalarda Borsa İstanbul kapalı olacak. Dolayısıyla borsada işlem yapacak veya satış yapacak arkadaşlarımızın Çarşamba gününe dikkat etmesi gerekiyor.
ÇİN SÖYLEMLERİNİ SERTLEŞTİRDİ
Yine haftaya ticaret savaşlarının daha derinleştiği, yine Çin tarafında vergi misillemeleriyle alakalı sert açıklamalar geldiğini gözlemliyoruz. Çin diğer ülkelere şöyle bir sert uyarıda bulundu. ‘Eğer Amerika’nın çağrılarına uyarsanız, Amerika’ya destek verirseniz, bende vergi tarafında canınızı yakarım’ minvalinde bir mesaj verdi.
DOLAR KARŞISINDAKİ VARLIKLAR GÜÇLENDİ
Muhtemelen Çin harici ülkelerle Trump anlaşmaya varacak ve onlardan da Çin’e karşı vergi misillemelerini devam ettirmesini isteyecek. Çin bu duyumu almış olmalı ki, diğer ülkelere uyarılarda bulundu. Bu Çin tarafından gelen sert uyarılarla birlikte yine dolar karşısındaki varlıklarda yükselişle haftaya başladık.
ALTIN FİYATLARI DÜŞECEK Mİ YÜKSELECEK Mİ?
Ons altın şu an itibariyle 3.394 dolar seviyesinde. 3.327 dolar seviyesinde haftalık bir kapanış yapmıştı. Ons altın zirve seviyelerde dolaştığı için tabi ki altın tarafında uzak durmaya devam ediyoruz. Ancak kar satışı yapacak arkadaşlarımıza geçen hafta olduğu gibi ons altın tarafında bu yüzde 2’lik bu yükselişleri kar satışı olarak değerlendirebilmelerini söyleyebilirim. Yine yükselişlerin kalıcı olacağını beklemiyoruz. Düşüş öngörümüz yine devam ediyor.
ALTIN ALACAKLAR DİKKAT!
Yurt içi piyasalarda gram altın TL fiyatı cumartesi günü serbest piyasada 4.146 lira seviyesinden haftalık bir kapanış yapmıştı. Geçen hafta 4170 lira seviyesini test etmişti. Şu anda Kapalı Çarşı’da fiziki altın tarafında karşımızda 4.424 lira seviyesinde olan bir gram altın var. Yine gram altın tarafında ons altın nedenli düşüş beklentimiz devam ettiği için alım yönünde bir kar satışı vs uygun görüyoruz. Ama alım yönlü bir kararımız yok. O yüzden altın alacak vatandaşlarımızın oldukça dikkat etmesi gereken bir süreçten geçiyoruz. Altın tarafında geçen hafta olduğu gibi bu haftada alım yönlü bir pozisyon açmıyoruz.
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