Altın fiyatları yükselişini sürdürdü! Gram altın 4.200 TL olunca İslam Memiş 'Dikkat' diyerek açıkladı

ALTIN ALACAKLAR DİKKAT!

Yurt içi piyasalarda gram altın TL fiyatı cumartesi günü serbest piyasada 4.146 lira seviyesinden haftalık bir kapanış yapmıştı. Geçen hafta 4170 lira seviyesini test etmişti. Şu anda Kapalı Çarşı’da fiziki altın tarafında karşımızda 4.424 lira seviyesinde olan bir gram altın var. Yine gram altın tarafında ons altın nedenli düşüş beklentimiz devam ettiği için alım yönünde bir kar satışı vs uygun görüyoruz. Ama alım yönlü bir kararımız yok. O yüzden altın alacak vatandaşlarımızın oldukça dikkat etmesi gereken bir süreçten geçiyoruz. Altın tarafında geçen hafta olduğu gibi bu haftada alım yönlü bir pozisyon açmıyoruz.

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