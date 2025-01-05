TOKİ 250 bin sosyal konut projesinde geri sayım sürüyor. Ankara'da TOKİ'nin sosyal konut projeleri kapsamında yeni konutların inşası planlanmakta. Ankara ayağındaki sosyal konutların ihalesi 11 ve 12 Aralık'ta gerçekleştirildi. Çamlıdere ve Ayaş olmak üzere belirlenen ilçelere 11 bin 325 konut yapılacak. Peki TOKİ sosyal konut Ankara için başvuru var mı? Sosyal konut projesi için Ankara’da TOKİ nerede konut yapacak?
Ankara'da ev sahibi olmak isteyenlerin yakından takip ettiği TOKİ sosyal konut projeleri, uygun ödeme koşullarıyla vatandaşlara konut sahibi olma fırsatı sunuyor. Ankara TOKİ başvuruları, belirlenen dönemlerde e-Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor. TOKİ Ankara projeleri, konumları, başvuru şartları ve güncel gelişmeler hakkında detaylı bilgiye sitemizden ulaşabilirsiniz. Peki Ankara için TOKİ başvurusu var mı? TOKİ sosyal konutlar Ankara’da nereye yapılacak? İşte detaylar.
TOKİ sosyal konut Ankara için başvuru var mı?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 2025 yılı sonu itibarıyla, 81 ili kapsayan yeni bir sosyal konut kampanyasını başlatacaklarını bildirdi. TOKİ sosyal konut Ankara için başvurular da yapılacak.
TOKİ sosyal konutlar Ankara’da nereye yapılacak?
TOKİ sosyal konut Ankara ihalesi 11 ve 12 Aralık’ta gerçekleştirildi.
ANKARA GÖLBAŞI GERDER Ankara İli Gölbaşı Gerder İlçesi 1027 Adet Konut İnşaatı İle Altyapı Ve Çevre Düzenlemesi İşi Konut Sayısı 1027
19 ANKARA MAMAK 1.BÖLGE Ankara İli Mamakİlçesi 1.Etap 623 Adet Konut İnşaatı İle Altyapı Ve Çevre Düzenlemesi İşi Konut Sayısı 623
20 ANKARA MAMAK 1.BÖLGE Ankara İli Mamakİlçesi 2.Etap 837 Adet Konut İnşaatı İle Altyapı Ve Çevre Düzenlemesi İşi Konut Sayısı 837.
TOKİ sosyal konutlar, Ankara'nın Çamlıdere, Ayaş, Kahramankazan, Kızılcahamam, Bala, Mamak, Sincan, Nallıhan, Gölbaşı, Etimesgut ilçelerinde 13 bin 646 konut yapılacak.
7 Kasım'da başlayan ihaleler, Haziran 2025'e kadar devam edecek. Böylece 128 bin 378'i büyük şehirlerde olmak üzere 70 ilde toplam 165 bin 55 sosyal konut için ihale yapılacak. Böylece 250 Bin Sosyal Konut Projesinde tüm konutların ihale süreçleri tamamlanmış olacak.
İstanbul ve İzmir için TOKİ başvurusu var mı?
İhaleye çıkılan 165 bin 55 sosyal konutun 128 bin 378'i büyükşehirlerde yapılacak. Konutların büyük çoğunluğu sırasıyla İstanbul, Ankara ve İzmir'de inşa edilecek. İstanbul'un Arnavutköy, Tuzla, Esenler, Silivri ilçelerinde 48 bin 416, İzmir'in Merkez, Bergama, Kınık, Aliağa, Güzelbahçe, Kemalpaşa, Dikili, Menemen, Tire, Karaburun, Urla, Torbalı ilçelerinde 11 bin 325 konut yapılacak.
TOKİ sosyal konutlar hangi il ve ilçelerde yapılacak?
Diğer büyükşehirlerde ihalesine çıkılacak konut sayıları şöyle: "Antalya'nın Merkez, İbradı, Gazipaşa, Kaş, Demre, Akseki, Manavgat, Korkuteli, Alanya, Kemer, Finike ilçelerinde 6 bin 799; Aydın'ın Karpuzlu, Bozdoğan, Yazıkent, Didim, İncirliova, Söke, Germencik ilçelerinde 682; Balıkesir'in Sındırgı, Bigadiç, Dursunbey, Susurluk, Savaştepe, Havran, Balya, Marmara, Çınarlı, Ayvalık, Bandırma ilçelerinde 2 bin 339; Bursa'nın Karacabey, Harmancık, Yenişehir, Orhaneli, Büyükorhan, Keles, İnegöl, Mustafakemalpaşa, Kestel ilçelerinde 6 bin 305; Denizli'nin Merkez, Acıpayam, Çal, Kale, Serinhisar, Beyağaç, Honaz, Babadağ, Bozkurt, Çardak, Tavas ilçelerinde 2 bin 300; Erzurum'un Merkez, İspir, Şenkaya, Pasinler, Horasan, Narman, Çat, Olur ilçelerinde 1349; Eskişehir'in Merkez, Mihalgazi, Günyüzü, Mahmudiye, Han, Seyitgazi ilçelerinde 2 bin 394; Kayseri'nin Merkez, Akkışla, İncesu Özvatan, Yahyalı ilçelerinde 2 bin 711; Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde 1150; Konya'nın Merkez, Kulu, Akşehir, Kadınhanı, Doğanhisar, Ereğli, Karapınar, Ilgın, Bozkır, Çeltik, Beyşehir, Çumra, Hadim ilçelerinde 5 bin 300; Manisa'nın Akhisar, Yunusemre, Salihli, Saruhanlı, Gördes, Kırkağaç, Soma, Alaşehir, Şehzadeler ilçelerinde 3 bin 334; Mardin'in Artuklu, Dargeçit, Mazıdağı, Yeşilli, Kızıltepe ilçelerinde 1476; Mersin'in Merkez, Silifke, Anamur, Tarsus, Mut, Toroslar ilçelerinde 5 bin 40; Muğla'nın Merkez, Kavaklıdere, Yatağan, Bodrum ilçelerinde 1915; Ordu'nun Merkez, Çamaş, Ünye, Gölköy, Çaybaşı, Akkuş, Fatsa, Mesudiye ilçelerinde 2 bin 3; Sakarya'nın Kocaali, Taraklı, Ferizli, Adapazarı, Hendek ilçelerinde 2 bin 678; Samsun'un Merkez, Ondokuzmayıs, Çarşamba, Canik, Ladik, Asarcık, Vezirköprü, Bafra, Kavak, Havza ilçelerinde 3 bin 318; Trabzon'un Muratlı, Çorlu, Hayrabolu, Saray ilçelerinde 1989; Van'ın Merkez, İpekyolu, Gevaş, Özalp, Çaldıran, Muradiye ilçelerinde 1900."
TOKİ sosyal konut başvuruları ne zaman?
Dar ve orta gelirliler için sosyal konut projesinin başvuru tarihleri ve katılım şarları henüz belli olmadı. TOKİ'nin konuya dair gelecek yılın ilk aylarında açıklama yapması bekleniyor.