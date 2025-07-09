Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınav giriş belgesi MEB tarafından duyurulacak. Açık lisede eğitim gören öğrenciler AÖL 3.dönem sınavları 19-20 Temmuz’da gerçekleştirilecek. Adaylar sınava girilecek salon, sınav yeri, saat gibi bilgiler yer aldığı sınav giriş belgelerinin yayınlanıp yayınlanmadığını merak ediyor. Peki AÖL sınav giriş belgesi sorgulama nasıl yapılır? 2025 MEB AÖL giriş belgesi açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Açık Öğretim Lisesi (AÖL) öğrencilerinin heyecanla beklediği 2025 yılı 3. dönem sınavları için geri sayım başladı. Temmuz ayında yapılacak olan bu önemli sınavlara katılacak adaylar, gözlerini sınav giriş belgelerinin yayımlanacağı tarihe çevirmiş durumda. Öğrenciler, sınav yerlerini ve diğer detayları içeren bu belgelere erişmek için sabırsızlanıyor.
AÖL SINAV GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2024-2025 eğitim öğretim yılına ait Açık Lise 3. dönem sınavları için nefesler tutulurken, sınav giriş yerleri ne merak konusu. Sınav giriş belgeleri, 14 Temmuz 2025 tarihinde öğrencilerin erişimine açılacak.
Fotoğraflı belgeye erişim sağlamak isteyen öğrenciler, T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle sisteme giriş yaparak sınav yerlerini öğrenebilecek.
AÖL 3. DÖNEM SINAVI NE ZAMAN, SINAV SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
2025 AÖL 3. dönem sınavı üç oturumda gerçekleştirilecek.
1. Oturum: 19 Temmuz 2025 Cumartesi, saat 10.00
2. Oturum: 19 Temmuz 2025 Cumartesi, saat 14.00
3. Oturum: 20 Temmuz 2025 Pazar, saat 10.00
AÖL'de bir dersten başarılı olmak açin kaç puan lazım?
Açık Öğretim Lisesinde not sistemi 100'lük sistem olarak uygulandığından bir dersten başarılı olmak için, 45 puan alınması gerekir.
Öğrenciler isterlerse sınav sonuçlarına ve sorulara itiraz edebilir. Adayların; sınav sorularına itirazlarını, sınav sorularının ilanından sonra 3 (üç) takvim günü, sonuçların ilanından sonra 5 (beş) takvim günü içinde Ölçme Değerlendirme Ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğüne yapmaları gerekmektedir.
Açık Öğretim Lisesi öğrencileri de YKS sınavlarında diploma notuna bağlı olarak ek puan almaktadırlar.
Açık Öğretim Lisesi öğrencileri eğitimlerine devam ederken KPSS sınavlarına girebilmektedir.
Ortak zorunlu derslerden üç kez sınava girip de başarısız olan öğrenciler bu derslerden muaf olur ( Türk Dili Edebiyatı, Dil ve Anlatım dersleri hariç). Yani bu dersi alma zorunluluğu kalkar. Ancak bu öğrenciler gerekli kredi miktarını toplayamadığı takdirde isterlerse, muaf oldukları dersi yeniden seçebilirler.
Açık Öğretim Lisesine yeni başlayan öğrenciler için mezuniyet kredisi 170 kredidir.
Örgün eğitimden ayrılıp tasdiknamesi ile başvuru yapan öğrenciler başarılı oldukları derslerden muaf tutularak haftalık ders sayısına göre kredi alırlar.
Açık öğretim Lisesinde üç dönem sınav yapılır. (3. Dönem sınavına 18 yaş ve üzeri öğrenciler girebilir) Sınavlar iş takviminde yazan tarihlerde hafta sonu Cumartesi ve Pazar iki gün ve üç oturumda yapılır. Açık Öğretim Lisesi sınavlarında verilen yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemez. Yani Öğrencilerin deyimi ile yanlış, doğruyu götürmemektedir.
Açık Öğretim Lisesinde Öğretim dönemliktir ve öğrenci her sene 3 dönem ayrı ayrı kayıt yenilemek zorundadır. Bir öğrenci 1 dönem kayıt yenilemezse "donuk", 2 dönem üst üste kayıt yenilemezse "silik" öğrenci durumuna düşer.