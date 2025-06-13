İsrail'in gece yarısı İran'a yönelik kritik noktaları ve isimleri hedef aldığı saldırılar sonrası petrol fiyatları yükseldi ve yatırımcılar altın gibi güvenli limanlara yöneldi. Borsanın ise bu saldırılara nasıl tepki vereceği merak konusuydu. Borsa İstanbul'da sert düşüş. İşte detaylar.