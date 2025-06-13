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Borsada İsrail-İran deprem! Borsa İstanbul güne düşüşle başladı: Kayıp yüzde 5'i aştı

Borsada İsrail-İran deprem! Borsa İstanbul güne düşüşle başladı: Kayıp yüzde 5'i aştı

10:3813/06/2025, Cuma
Yeni Şafak
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İsrail'in İran'a düzenlediği saldırıların ardından borsa yükseliş ve düşüş olup olmayacağı merak ediliyordu. Gün içerisinde BIST 100 endeksinde yükseliş yüzde 4'ü; bankacılık endeksinde kayıp ise yüzde 5'i aştı. Peki Borsa İstanbul 100 endeksi kaç puanda işlem görüyor?

İsrail'in gece yarısı İran'a yönelik kritik noktaları ve isimleri hedef aldığı saldırılar sonrası petrol fiyatları yükseldi ve yatırımcılar altın gibi güvenli limanlara yöneldi. Borsanın ise bu saldırılara nasıl tepki vereceği merak konusuydu. Borsa İstanbul'da sert düşüş. İşte detaylar.

Orta Doğu'da jeopolitik gerilimin tırmanmasının ardında küresel piyasalarda riskli varlıklardan kaçış yaşanırken, fiyatlamalar değişti ve sert tepkiler gözlendi.

Borsa İstanbul 100 endeksi düştü mü?

Borsa İstanbul 100 endeksi, güne yüzde 3,71 kayıpla 9167 puandan başladı. Bankacılık endeksi ise, açılışta yüzde 4,77 değer kaybederken; ulaştırma endeksi yüzde 6 geriledi.

Güne hızlı düşüşle başlayan Borsa İstanbul, gün içerisinde kayıplarını derinleştirdi. BIST 100 endeksinde kayıp yüzde 4'ün üzerine kadar çıkarken, saat 10.10 itibarıyla yüzde 4,24 düşüşle 9124 puanda işlem gördü. 

Aynı dakikalarda günlük kaybını yüzde 5'in üzerine kadar taşıyan bankacılık endeksi, yüzde 4,69 düşüşle 12.791 puanda bulundu. En fazla kayıp ise, ulaşım sektöründe yaşanıyor.

Orta Doğu'dan gelen haberlerin yatırımcıların odağında olacağını ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.100 ve 9.000 puanın destek, 9.200 ve 9.300 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti. Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,71 değer kaybederek 9.520,22 puandan tamamlamıştı.

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