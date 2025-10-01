Yeni Şafak
Bugün kimin maçı var? 1 Ekim bugün oynanacak maçlar hangileri? UEFA Şampiyonlar Ligi maç programı

13:321/10/2025, Çarşamba
Bugün kimin maçı var?

Futbol tutkunlarının heyecanla beklediği maçlar bugün hız kesmeden devam ediyor! UEFA Şampiyonlar Ligi'nde nefes kesen mücadeleler sahne alıyor. Bugünkü maç programına göre, Monaco ile Manchester City kozlarını paylaşırken, Juventus, Villarreal ile karşı karşıya gelecek. AFC Şampiyonlar Ligi'nde ise Al Zawraa ile Al Nassr arasındaki çekişmeli karşılaşma futbolseverleri ekran başına kilitleyecek. Maçları kaçırmak istemeyen taraftarlar, "Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?" sorularının cevabını merak ediyor. İşte 1 Ekim 2025 Çarşamba günü oynanacak maçların detaylı programı.

Bugün kimin maçı var, hangi maçlar oynanacak?

13:00 Vissel Kobe - Melbourne City AFC Şampiyonlar Ligi Spor Smart

13:00 Lion City - Selangor AFC Şampiyonlar Ligi Smart Spor 2

15:00 Bayer Leverkusen - PSV UEFA Gençlik Ligi UEFA.tv

15:15 Shanghai Shenhua - Ulsan Hyundai AFC Şampiyonlar Ligi Spor Smart

15:15 Bangkok Utd - Persib Bandung AFC Şampiyonlar Ligi Smart Spor 2

16:45 Andijan - Al Ahli AFC Şampiyonlar Ligi D Smart Kanal 90

16:45 Istiqlol Dushanbe - FC Goa AFC Şampiyonlar Ligi D Smart Kanal 91

17:00 Barcelona - Paris FC UEFA Gençlik Ligi UEFA.tv

19:00 Esteghlal FC - Al Muharraq AFC Şampiyonlar Ligi Smart Spor 2

19:00 Al Wehdat - Al Wasl AFC Şampiyonlar Ligi Spor Smart

19:45 Karabağ - Kopenhag UEFA Şampiyonlar Ligi tabii Spor

19:45 St.Gilloise - Newcastle UEFA Şampiyonlar Ligi TRT 1

21:00 El Paso Locomotive - Oakland Roots ABD USL Championship USL Championship Youtube

21:15 Al Khalidiyah - Arkadag AFC Şampiyonlar Ligi Smart Spor 2Spor Smart 2

21:15 Al Zawraa - Al Nassr AFC Şampiyonlar Ligi Spor Smart

22:00 Arsenal - Olympiakos UEFA Şampiyonlar Ligi tabii Spor 2

22:00 Barcelona - PSG UEFA Şampiyonlar Ligi tabii Spor

22:00 B.Dortmund - Athletic Bilbao UEFA Şampiyonlar Ligi tabii Spor 3

22:00 Bayer Leverkusen - PSV UEFA Şampiyonlar Ligi tabii Spor 4

22:00 Monaco - Manchester City UEFA Şampiyonlar Ligi tabii Spor 1

22:00 Napoli - Sporting Lisbon UEFA Şampiyonlar Ligi tabii Spor 5

22:00 Villarreal - Juventus UEFA Şampiyonlar Ligi TRT 1

23:00 İspanya - Meksika FiFA U20 Dünya Kupası FIFA Youtube

23:00 İtalya - Küba FiFA U20 Dünya Kupası FIFA Youtube

