Futbolseverlerin merakla beklediği karşılaşmalar bugün de sahalarda nefes kesecek. UEFA Şampiyonlar Ligi’nde heyecan kaldığı yerden sürerken; Monaco-Germain sahasında Manchester City’i ağırlayacak, Juventus ise deplasmanda Villarreal ile kozlarını paylaşacak. Avrupa’daki dev mücadelelerin yanı sıra, AFC Şampiyonlar Ligi’nde de kritik maçlar var. Al Zawraa – Al Nassr karşılaşması büyük ilgi görürken, Andijan - Al Ahli maçı da AFC Şampiyonlar Ligi’nde günün öne çıkan düellosu olacak. “Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?” sorusuna yanıt arayan futbol tutkunları için işte 1 Ekim Çarşamba gününün maç programı.

Bugün kimin maçı var, hangi maçlar oynanacak? 13:00 Vissel Kobe - Melbourne City AFC Şampiyonlar Ligi Spor Smart 13:00 Lion City - Selangor AFC Şampiyonlar Ligi Smart Spor 2

15:00 Bayer Leverkusen - PSV UEFA Gençlik Ligi UEFA.tv 15:15 Shanghai Shenhua - Ulsan Hyundai AFC Şampiyonlar Ligi Spor Smart

15:15 Bangkok Utd - Persib Bandung AFC Şampiyonlar Ligi Smart Spor 2 16:45 Andijan - Al Ahli AFC Şampiyonlar Ligi D Smart Kanal 90 16:45 Istiqlol Dushanbe - FC Goa AFC Şampiyonlar Ligi D Smart Kanal 91 17:00 Barcelona - Paris FC UEFA Gençlik Ligi UEFA.tv

19:00 Esteghlal FC - Al Muharraq AFC Şampiyonlar Ligi Smart Spor 2 19:00 Al Wehdat - Al Wasl AFC Şampiyonlar Ligi Spor Smart 19:45 Karabağ - Kopenhag UEFA Şampiyonlar Ligi tabii Spor 19:45 St.Gilloise - Newcastle UEFA Şampiyonlar Ligi TRT 1

21:00 El Paso Locomotive - Oakland Roots ABD USL Championship USL Championship Youtube 21:15 Al Khalidiyah - Arkadag AFC Şampiyonlar Ligi Smart Spor 2Spor Smart 2 21:15 Al Zawraa - Al Nassr AFC Şampiyonlar Ligi Spor Smart

22:00 Arsenal - Olympiakos UEFA Şampiyonlar Ligi tabii Spor 2 22:00 Barcelona - PSG UEFA Şampiyonlar Ligi tabii Spor 22:00 B.Dortmund - Athletic Bilbao UEFA Şampiyonlar Ligi tabii Spor 3

22:00 Bayer Leverkusen - PSV UEFA Şampiyonlar Ligi tabii Spor 4 22:00 Monaco - Manchester City UEFA Şampiyonlar Ligi tabii Spor 1 22:00 Napoli - Sporting Lisbon UEFA Şampiyonlar Ligi tabii Spor 5