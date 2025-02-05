Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından uygulanan 2025 yılı sınav takvimine göre, Dikey Geçiş Sınavı (DGS) başvurusu ve sınava tarihleri merak konusu oldu. Üniversite eğitimini lisansa tamamlamak için 2025 DGS'ye katılacak öğrenciler tarafından sınav ve başvuru sürecini araştırıyor. Peki DGS başvuruları ne zaman başlayacak? 2025 DGS ne zaman?