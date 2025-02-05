DGS 2025 başvuruları 21 Mayıs'da başlayacak, 2 Haziran'da sona erecek. ÖSYM Dikey Geçiş Sınavı takvimine göre, geç başvuru işlemleri ise 13 Haziran'da yapılacak. Peki 2025 DGS ne zaman? Sınav yerleri ne zaman açıklanacak?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından uygulanan 2025 yılı sınav takvimine göre, Dikey Geçiş Sınavı (DGS) başvurusu ve sınava tarihleri merak konusu oldu. Üniversite eğitimini lisansa tamamlamak için 2025 DGS'ye katılacak öğrenciler tarafından sınav ve başvuru sürecini araştırıyor. Peki DGS başvuruları ne zaman başlayacak? 2025 DGS ne zaman?
2025 DGS BAŞVURULARI NE ZAMAN?
DGS 2025 başvuruları 21 Mayıs'da başlayacak, 2 Haziran'da sona erecek. Geç başvuru işlemleri ise 13 Haziran'da yapılacak.
2025 DGS SINAVI NE ZAMAN?
2 yıllık meslek yüksekokulu eğitimlerini 4 yıllık lisans programlarında devam ettirmek isteyenler için düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ise 20 Temmuz'da yapılacak.
DGS SAAT KAÇTA BAŞLIYOR, KAÇTA BİTİYOR?
20 Temmuz'da yapılacak DGS saat 10:15'te başlayacak, saat 12:30'da sona erecek.
DGS’DE KAÇ SORU SORULUYOR?
DGS sınavında uygulanacak test, çoktan seçmeli sorulardan oluşacaktır. Dikey Geçiş Sınavı toplamda 2 saat 15 dakika sürüyor. DGS’de 50 sayısal ve 50 sözel sorudan oluşan bir yetenek testi uygulanacaktır.
DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM 2025 takvimine göre DGS sınavın sonuçları 11 Eylül'de duyurulacak.