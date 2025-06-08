AFAD, Kandilli deprem son dakika haberleri anbean güncelleniyor. Yaşadığı bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar deprem mi oldu, az önce deprem nerede oldu? sorularına yanıt arıyor. İşte 8 Haziran 2025 AFAD son depremler, Kandilli Rasathanesi son dakika deprem listesi.
AFAD ve Kandilli Rasathanesi meydana gelen depremleri tek tek yayınlıyor. Depremin konumu, saati, büyüklüğü, derinliğini detaylıca açıklanıyor. Vatandaşlar bilgi sahibi olmak için internet üzerinden araştırma yapıyor. Peki az önce deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde, saat kaçta deprem oldu? İşte son dakika son depremler haberi
İSTANBUL'DA DEPREM
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan verilere göre, saat 05:48'de merkez üssü Marmara Denizi olan 3.1 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi.
İstanbul'un Silivri ilçesine 23.56 kilometre uzaklıkta meydana gelen deprem, yerin 17.83 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
ÇANAKKALE GÖKÇEADA AÇIKLARINDA DEPREM
AFAD verilerine göre, saat 05:00'te merkez üssü Yunanistan Ayion Oros olan 2.9 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi.
Çanakkale'nin Gökçeada ilçesine 146.76 kilometre uzaklıkta meydana gelen deprem, yerin 7.0 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
8 HAZİRAN 2025 SON DEPREMLER LİSTESİ
Bugün meydana gelen 2,5 ve üzeri büyüklükteki depremler şöyle;
2025-06-08 05:48:01 40.85472 28.27139 17.83 ML 3.1 Marmara Denizi - [23.56 km] Silivri (İstanbul)
2025-06-08 05:00:38 40.34083 24.00667 7.0 ML 2.9 Ayion Oros (Yunanistan) - [146.76 km] Gökçeada (Çanakkale)
2025-06-08 00:06:13 34.88694 31.86917 13.41 ML 2.5 Akdeniz - [149.07 km] Gazipaşa (Antalya)
DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?
Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.