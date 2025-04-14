Türkiye'de istihdamda olanların yaklaşık %15'i haftada 60 saatten fazla çalışmaktadır. Bu oran, Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) ülkeleri arasında en yüksek orandır. OECD’nin verilerine göre 60 saatten fazla çalışanların ortalama oranı yüzde 4,4. Türkiye yüzde 15,1 ile 38 ülke içinde ilk sırada bulunuyor. Peki en yüksek haftalık çalışma saati hangi ülkelerde? Türkiye’de resmi haftalık ortalama çalışma saati ne kadar? İşte detaylar.

1 /10 Türkiye, Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) verileri Türkiye’de 60 saat üzeri çalışma konusunda liste başındayız. OECD genelinde haftalık çalışma süresi genellikle 35-40 saat civarındadır. Türkiye’deki 45,6 saatlik ortalama, bu rakamın oldukça üstünde.

2 /10 Türkiye'de istihdamda olanların yüzde 15’i haftada 60 saatten daha fazla çalışıyor. Bu verilerle Türkiye, Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) ülkeleri içinde, en üstte yer alıyor. Euronews’te yer alan habere göre, haftalık ortalama çalışma saatinde ise 45,6 saat ile OECD ülkeleri içinde Kolombiya'dan sonra ikinci sırada. OECD’nin 2020 yılı verilerine göre 60 saatten fazla çalışanların ortalama oranı yüzde 4,4. Türkiye yüzde 15,1 ile 38 ülke içinde ilk sırada bulunuyor.

3 /10 En yüksek haftalık çalışma saati hangi ülkelerde? OECD raporuna göre, ana işinde haftada 60 veya daha fazla saat çalışanların oranı şu şekile: Türkiye yüzde 15.1 Kolombiya yüzde 14.2 Meksika yüzde 13.4

4 /10 Kosta Rika yüzde 10.9 Yunanistan yüzde 9.6 Güney Kore yüzde 7.8 Şili yüzde 6.5

5 /10 Y. Zelanda yüzde 6.3 Avustralya yüzde 5.9 Japonya yüzde 5.6 İzlanda yüzde 5.0

6 /10 İsrail yüzde 4.8 Belçika yüzde 4.8 Fransa yüzde 4.5 OECD yüzde 4.4 İrlanda yüzde 4.1 İngiltere yüzde 4.1

7 /10 Avusturya yüzde 4.1 ABD yüzde 3.3 Portekiz yüzde 3.3 İtalya yüzde 3.3 Polonya yüzde 3.2 Kanada yüzde 3.0 Çekya yüzde 2.6

8 /10 Slovenya yüzde 2.5 İspanya yüzde 2.5 Finlandiya yüzde 2.4 Almanya yüzde 2.2 Hollanda yüzde 2.0

9 /10 Slovakya yüzde 1.8 Lüksenmburg yüzde 1.6 Danimarka yüzde 1.6 İsviçre yüzde 1.6 İsveç yüzde 1.4