Evde bakım maaşı zammı 2025 Temmuz'da ne kadar olacak? Evde bakım maaş zammı ne zaman açıklanacak?

6 AYLIK ENFLASYON BEKLENTİSİ NEDİR?

Konuyla ilgili tüm merak edilenleri değerlendiren Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz şu ifadeleri kullandı: “Haziran ayı enflasyon tahmini Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi’ne göre yüzde 1,61 olarak açıklandı. Mayıs ayına kadar kesinleşen yüzde 15,09’luk enflasyon ile Haziran ayı enflasyon beklentisi olan yüzde 1,61 üzerinden değerlendirildiğinde yılın ilk 6 ayına ilişkin enflasyon verisinin yüzde 16,94 civarında çıkması muhtemel gözüküyor.