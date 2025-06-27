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Evde bakım maaşı zammı 2025 Temmuz'da ne kadar olacak? Evde bakım maaş zammı ne zaman açıklanacak?

Evde bakım maaşı zammı 2025 Temmuz'da ne kadar olacak? Evde bakım maaş zammı ne zaman açıklanacak?

15:3627/06/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Evde bakım maaşından yararlanan yüzbinlerce vatandaş, Temmuz ayında maaşlara yapılacak zam oranını merakla bekliyor. 2025 yılı Temmuz döneminde, memur maaş katsayısına göre belirlenecek olan yeni evde bakım maaşı tutarları için gözler 3 Temmuz’da açıklanacak enflasyon verisine çevrildi. Peki, evde bakım maaşı ne kadar olacak, zamlı tutar ne zaman belli olacak?

Aile içinde ağır engelli bireye bakan vatandaşlara destek olmak amacıyla verilen evde bakım maaşı, Temmuz ayında yeniden belirlenecek. Artan yaşam maliyetleriyle birlikte zam beklentisi yükselirken, 2025 Temmuz dönemi için yeni maaş tutarının açıklanacağı tarih de yaklaştı. Gözler, memur maaş katsayısına ve enflasyon rakamlarına çevrildi.

EVDE BAKIM MAAŞI 2025 TEMMUZ NE KADAR OLACAK, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Evde bakım maaşı zammı Haziran ayı enflasyonu açıklandıktan sonra 6 aylık enflasyon farkına göre belirlenecek.

Haziran ayı enflasyonu 3 Temmuz 2025 saat 10:00'da açıklanacak.

6 AYLIK ENFLASYON BEKLENTİSİ NEDİR?

Konuyla ilgili tüm merak edilenleri değerlendiren Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz şu ifadeleri kullandı: “Haziran ayı enflasyon tahmini Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi’ne göre yüzde 1,61 olarak açıklandı. Mayıs ayına kadar kesinleşen yüzde 15,09’luk enflasyon ile Haziran ayı enflasyon beklentisi olan yüzde 1,61 üzerinden değerlendirildiğinde yılın ilk 6 ayına ilişkin enflasyon verisinin yüzde 16,94 civarında çıkması muhtemel gözüküyor.

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