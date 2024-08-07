Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yaptığı açıklamada, "e-Devlet kullanıcıları kira kontratlarını yıl sonuna kadar e-Devlet üzerinden yapabilecekler." ifadesini kullandı. Bu adım, dijitalleşme süreçlerini hızlandırma ve vatandaşlara kolaylık sağlama amacı taşıyor. e-Devlet’ten kira kontratları nasıl yapılacak? İşte detaylar.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde "Dijital Türkiye ve Bürokrasinin Azaltılması Toplantısı"na katıldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, e-Devlet kullanıcılarının kira kontratlarını yıl sonuna kadar e-Devlet üzerinden yapabileceklerini açıkladı. Peki Kira kontratı e Devlet'ten nasıl alınır?
e-Devlet Kapısı’nın 1 Ağustos 2024 itibarıyla 66 milyonu aşan kullanıcı sayısına ulaştığını söyleyen Cevdet Yılmaz, “Bildiğiniz üzere e-Devlet Kapısına giriş yapabilmek için 15 yaşını doldurmuş olmak gerekiyor. 66 milyon kullanıcı ile Türkiye’de 15 yaş üstü nüfusun yüzde 96’sı bugün e-Devlet Kapısı kullanıcısıdır.
Artık çok ilerleme kaydedilmeyecek çünkü yetişkin nüfusun neredeyse tamamı kapsanmış durumda. Bu rakam, ülkemizde dijital okur yazarlığın yükselişte olduğunu göstermektedir. Türkiye e-Devlet Kapısı sadece niceliksel bir büyüme ile değil niteliksel gelişimi ile de gurur kaynağımız olmaya devam etmektedir.” dedi.
Kira kontratları ne zamana kadar e-Devlet'ten yapılacak?
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın açıklamaları şu şekilde: “Önümüzdeki dönem hedeflerimiz arasında siber güvenliğimizi güçlendirmek, yerli ve milli yazılımlarımızı yaygınlaştırmak, başarılı ürünlerimizi ihraç ederek bilgi tabanlı ekonomik gelişimimizi hızlandırmak bulunmaktadır.
Hizmetlerin dijitalleşmesi sadece bürokratik yüklerin azaltılması değil aynı zamanda hayatın kolaylaşması, vatandaşımızın daha zahmetsiz, daha hızlı, güvenli ve kaliteli hizmet alması demektir. İşte bu bağlamda e-Devlet kapısında yeni tasarladığımız hizmetlere ilişkin kısa bilgiler vermek isterim.Son dönemde yaptıklarımız; müze kart entegrasyonu (390 bin mobil müze kart) Mobil kaza tutanağı 20 Mayısta açıldı, şimdiden 59 bin kişi kullandı.
Özel sigortalarım’’ bütünleşik hizmetinin kademeli olarak geliştirilmesi ile kullanıcılar tüm poliçe bilgilerine tek nokta üzerinden erişim sağlayabilecek ve işlemlerini gerçekleştirebilecekler.
Mobil cüzdan uygulamasının devreye alıyoruz. Kullanıcılar internetin olmadığı ortamda da dijital cüzdanlarına aktardıkları verileri kamu hizmetlerinden faydalanırken kullanabilir duruma geleceklerdir. Yakın dönemde yürütülen çalışmalardan biri de belediye hizmetlerinin kategorize edilmesi ve yaygınlaştırılması olmuştur. Söz konusu çalışma ile yerel yönetimlerin dijital hizmetlerine standart getirilmiş ve belediye hizmetlerinin 12 kategori altında sunulması sağlanmıştır. Bugün e-Devlet Kapısında 494 belediyeye ait 3.981 dijital hizmet sunulmaktadır. Ayrıca mevcut hizmetlerde aksaklıkları gideriyor, hizmet kalitesini arttırıcı çalışmalar yapıyoruz. Yüksek öğretimde de kategorizasyon yapıyoruz.”
Kira kontratı e Devlet'ten nasıl alınır?
Kira kontratı için turkiye.gov.tr devlet kapısı girişi yapılır. E Devlet sayfasının sağ üst kısımda ‘size nasıl yardım edebilirim’ arama kısmına Adıma Yapılan Kira Ödemeleri yazıldığında Gelir İdaresi Başkanlığı Adıma Yapılan Kira Ödemeleri kısmından işlem yapabilirsiniz.
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