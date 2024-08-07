Kira kontratı e Devlet'ten nasıl alınır?

Hizmetlerin dijitalleşmesi sadece bürokratik yüklerin azaltılması değil aynı zamanda hayatın kolaylaşması, vatandaşımızın daha zahmetsiz, daha hızlı, güvenli ve kaliteli hizmet alması demektir. İşte bu bağlamda e-Devlet kapısında yeni tasarladığımız hizmetlere ilişkin kısa bilgiler vermek isterim.Son dönemde yaptıklarımız; müze kart entegrasyonu (390 bin mobil müze kart) Mobil kaza tutanağı 20 Mayısta açıldı, şimdiden 59 bin kişi kullandı.

Özel sigortalarım’’ bütünleşik hizmetinin kademeli olarak geliştirilmesi ile kullanıcılar tüm poliçe bilgilerine tek nokta üzerinden erişim sağlayabilecek ve işlemlerini gerçekleştirebilecekler.