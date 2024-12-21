Yeni yılın gelmesiyle birlikte çiçekçilerde görmeye başladığımız kokina çiçeğinin pek de bilinmeyen bir zararı bulunuyor. Kokina çiçeği, görünümüyle dikkat çekerken, uzmanlar bu bitkinin bilinmeyen tehlikelerine karşı uyarıda bulunuyor.
Çiçekçiler, dükkanlarını kokinalarla doldurarak satışa sunuyor. Çiçekçilerin vazgeçilmezi olan kokina çiçeği, görünümüyle dikkat çekerken, uzmanlar bu bitkinin bilinmeyen tehlikelerine karşı uyarıda bulunuyor.
Kokina çiçeği zararlı mı?
Kırmızı tomurcukları ve yeşil yapraklarıyla estetik bir görünüm sunan bu bitki, eski geleneklere göre uğur ve bereket getirdiğine inanılan bir sembol. Ancak, uzmanlar kokinanın şans ve bereketin yanı sıra bazı sağlık riskleri taşıdığına dikkat çekiyor.
Çocuklar ve evcil hayvanlar için risk taşıyor
Kokina, kırmızı meyvelerinin zehirli olması nedeniyle küçük çocuklar ve evcil hayvanlar için büyük bir risk oluşturuyor.
Yutulduğu takdirde mide bulantısı, kusma ve daha ciddi sağlık sorunlarına neden olabilen kokina, özellikle bebekli aileler için tehlikeli.
Uzmanlar, kokina çiçeğinin evde güvenli bir şekilde kullanılabilmesi için dikkatli olunması gerektiğini ve çocukların erişemeyeceği yerlerde bulundurulması gerektiğini vurguluyor.
Kokina nerede yetişir?
Anavatanı Güney Avrupa olan kokina çiçeği, İran ve Akdeniz civarında yetişir. Ülkemiz sınırları içerisinde İstanbul'da yetişen kokina çiçeği, yeni yıl yaklaşınca yeşil yaprakları arasına kırmızı bir meyvenin iplerle bağlanarak birleştirilmesiyle elde edilir.