Kokina çiçeği zararlı mı?





Kırmızı tomurcukları ve yeşil yapraklarıyla estetik bir görünüm sunan bu bitki, eski geleneklere göre uğur ve bereket getirdiğine inanılan bir sembol. Ancak, uzmanlar kokinanın şans ve bereketin yanı sıra bazı sağlık riskleri taşıdığına dikkat çekiyor.



