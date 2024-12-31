MTV ne kadar oldu? 2025’te hangi araç ne kadar kaç TL MTV ödeyecek?

Yeniden değerleme oranının üzde 43,93 olarak gerçekleşmesi sonrası Motorlu Taşıtlar Vergisi de bu oranda arttırıldı. 2024 yılında 2 bin 343 lira motorlu taşıtlar vergisi olan bir aracın 2025 yılı vergisi 3 bin 372 lira oldu. Peki hangi araç ne kadar MTV ödeyecek? Elektrikli araçlar ne kadar MTV ödeyecek? İşte kalem kalem yeni hesaplamalar...
Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği, Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği, Harçlar Kanunu Genel Tebliği ve Gelir Vergisi Genel Tebliği, Resmi Gazete'nin bugünkü mükerrer sayısında yayımlandı.
Motorlu Taşıtlar Vergisi ne kadar oldu?
Motorlu Taşıtlar Vergisi yüzde 43,93 oranında arttırıldı. 2024 yılında 2 bin 343 lira motorlu taşıtlar vergisi olan bir aracın 2025 yılı vergisi 3 bin 372 lira, 5 bin 265 lira motorlu taşıtlar vergisi olan bir aracın 2025 yılı vergisi 7 bin 577 lira oldu. Farklı motor hacimlerine göre 2025 yılı MTV tutarları şu şekilde:
0-1300 CC MOTOR HACMİNE SAHİP ARAÇLAR
Taşıt değeri 180 bin 600 liraya kadar:
1-3 yaş: 4 bin 835 lira
4-6 yaş: 3 bin 372 lira
Taşıt değeri 180 bin 600-316 bin 400 lira arası araçlar:
1-3 yaş: 5 bin 313 lira
4-6 yaş: 3 bin 707 lira
Taşıt değeri 316 bin 400 lira ve üzeri:
1-3 yaş: 5 bin 803 lira
4-6 yaş: 4 bin 42 lira
1301-1600 CC MOTOR HACMİNE SAHİP ARAÇLAR
Taşıt değeri 180 bin 600 liraya kadar:
1-3 yaş: 8 bin 421 lira
4-6 yaş: 6 bin 314 lira
Taşıt değeri 180 bin 600-316 bin 400 lira arası:
1-3 yaş: 9 bin 267 lira
4-6 yaş: 7 bin 10 lira
Taşıt değeri 316 bin 400 lira ve üzeri:
1-3 yaş: 10 bin 112 lira
4-6 yaş: 7 bin 577 lira
1601-1800 CC MOTOR HACMİNE SAHİP ARAÇLAR
Taşıt değeri 452 bin 800 lirayı aşmayanlar:
1-3 yaş: 16 bin 330 lira
ELEKTRİKLİ ARAÇLAR MTV 2025 ÜCRETLERİ
2024 model - 241 kW ve üstü
Taşıt değeri 2 milyon 151 bine kadar - 52.869 TL
Taşıt değeri 2 milyon 151 bin ve üstü - 57.674 TL
2024 model - 211 kW-241 kW
Taşıt değeri 1 milyon 811 bin 800 TL'ye kadar- 32.299 TL
Taşıt değeri 1 milyon 811 bin 800 TL ve üstü - 35.299 TL
2024 model - 181 kW-210 kW
Taşıt değeri 1 milyon 131 bin 800 TL'ye kadar- 20.543 TL
Taşıt değeri 1 milyon 131 bin 800 TL ve üstü - 22.412 TL
2024 model - 151 kW-180 kW
Taşıt değeri 1 milyon 131 bin 800 TL'ye kadar - 13.487 TL
Taşıt değeri 1 milyon 131 bin 800 TL ve üstü - 14.715 TL
2024 model - 121 kW-150 kW
Taşıt değeri 565 bin TL'ye kadar- 9.673 TL
Taşıt değeri 565 bin TL ve üstü - 10.554 TL
2024 model - 106 kW-120 kW
Taşıt değeri 452 bin 800 TL'ye kadar- 6.448 TL
Taşıt değeri 452 bin 800 TL ve üstü - 7.035 TL
2024 model - 86 kW-105 kW
Taşıt değeri 452 bin 800 TL'ye kadar- 4.091 TL
Taşıt değeri 452 bin 800 TL ve üstü - 4.466 TL
2024 model - 71 kW-85 kW
Taşıt değeri 316 bin 400 TL ve üstü - 2.527 TL
TAKSİT ÖDEMELERİ NASIL YAPILACAK?
MTV ödemeleri, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet sitesi üzerinden kolaylıkla gerçekleştirilebilecek.
MTV 1. VE 2. TAKSİT ÖDEMESİ NE ZAMAN?
MTV ödemeleri, her yıl olduğu gibi 2 taksite bölünüyor. MTV ödemelerinin ilk taksiti Ocak ayında, ikinci taksiti ise Temmuz ayında yapılıyor. Ocak ayında yapılan ödemeler 1 Ocak – 31 Ocak tarihlerinde yapılırken, Temmuz ayında yapılacak olan ödemeler 1 Temmuz - 31 Temmuz tarihlerinde tamamlanacak.
EHLİYET HARCI NE KADAR OLDU?
2025'te A sınıfı sürücü belgesi harcı 1883,10 lira olarak belirlenirken bu tutar, B sınıfı sürücü belgesi harçlarında 5 bin 678,60 lira olarak uygulanacak.