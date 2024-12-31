MTV ne kadar oldu? 2025’te hangi araç ne kadar kaç TL MTV ödeyecek?

TAKSİT ÖDEMELERİ NASIL YAPILACAK?

MTV ödemeleri, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet sitesi üzerinden kolaylıkla gerçekleştirilebilecek.





MTV 1. VE 2. TAKSİT ÖDEMESİ NE ZAMAN?

MTV ödemeleri, her yıl olduğu gibi 2 taksite bölünüyor. MTV ödemelerinin ilk taksiti Ocak ayında, ikinci taksiti ise Temmuz ayında yapılıyor. Ocak ayında yapılan ödemeler 1 Ocak – 31 Ocak tarihlerinde yapılırken, Temmuz ayında yapılacak olan ödemeler 1 Temmuz - 31 Temmuz tarihlerinde tamamlanacak.





EHLİYET HARCI NE KADAR OLDU?

2025'te A sınıfı sürücü belgesi harcı 1883,10 lira olarak belirlenirken bu tutar, B sınıfı sürücü belgesi harçlarında 5 bin 678,60 lira olarak uygulanacak.