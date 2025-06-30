Yeni ekonomi paketi teklifinde fosil yakıtla çalışan otomobiller için matrah düzenlemesi de yapıldı. Otomobillerde ÖTV matrah limitleri son olarak 2022’de güncellenmiş ve 1600 cc’ye kadar olan otomobillere yüzde 60 ile 70’lik yeni baremler eklenmişti. Ancak, artan fiyatlar nedeniyle mevcut baremler (yüzde 45, 50, 60 ve 70) geçerliliğini yitirmişti. Tüm otomobillerden en az yüzde 80 ÖTV alınıyordu. Matrah güncellemesine ilişkin yetkinin sonuna gelinmesi nedeniyle, geçerliliğinin yitiren vergi baremleri teklifle birlikte kaldırılıyor. Böylece otomobillerde ÖTV’ler yüzde 80, yüzde 150 ve yüzde 220 olmak üzere üç baremde toplanacak. Güncellenmiş yeni limitler ise teklif geçtiğinde herhangi bir ÖTV indirimi veya artışına sebep olmayacak.

Bu arada arkası kasa olan lüks 4x4 kamyonetlerde mevcut ÖTV’nin yüzde 4 olarak uygulandığı, yasa teklifiyle oranın yüzde 50’ye çıkarıldığı öğrenildi. Teklifte diğer ciplerle ilgili oran değişikliğinin olmadığı vurgulandı.