Her yıl Ocak ve Temmuz aylarında gerçekleşen otomatik Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) güncellemesi, bu yıl 3 Temmuz'da yeniden belirlenecek. Üretici Fiyat Endeksi'nin (Yİ-ÜFE) açıklanmasının ardından, ÖTV oranları üzerinde yeni bir düzenleme yapılacak. ÖTV artışları otomatik olarak uygulanacak olsa da, Cumhurbaşkanı kararıyla bu zamların sınırlandırılması da mümkün.
ÖTV güncellemsi 3 Temmuz’da gerçekleşecek. Bu güncelleme, özellikle araç ve akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkilediği için hem tüketiciler hem de sektör temsilcileri tarafından yakından takip ediliyor. Yİ-ÜFE'deki artışlar, ÖTV oranlarının da yükselmesine neden olabiliyor, bu da nihai ürün fiyatlarına zam olarak yansıyor. 3 Temmuz'da yapılacak açıklamayla birlikte, otomotiv ve enerji sektörlerinde yeni fiyatlandırmalar devreye girebilir. Bu durum, yılın ikinci yarısında piyasaları ve tüketici harcamalarını önemli ölçüde etkileyebilir.
ÖTV ARTIŞI OLACAK MI?
GİB'den yapılan açıklamada, Özel Tüketim Vergisi Kanunu uyarınca, akaryakıt ve akaryakıt harici petrol ürünleriyle alkollü içecekler ve tütün mamullerinin ÖTV tutarlarının, 6 ayda bir Yİ-ÜFE'ye göre düzenlendiği belirtildi. Söz konusu ürünlerdeki ÖTV tutarlarının ocak ve temmuz aylarında, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından ilan edilen Yİ-ÜFE'de son 6 ayda meydana gelen değişim oranında, bu değişimin ilanı gününden geçerli olmak üzere artırıldığı anımsatılmıştı.
ÖTV artışları otomatik olarak uygulanacak olsa da, Cumhurbaşkanı kararıyla bu zamların sınırlandırılması da mümkün. Daha önce ocak ayında yapılması beklenen ÖTV artışı Cumhurbaşkanı kararıyla yüzde 6 ile sınırlandırılmıştı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada “kamunun belirlediği fiyatlarda hedef enflasyonu gözeteceğiz” ifadelerini kullanması, yeni bir müdahale olasılığını gündeme getirdi.
HANGİ ARAÇLARDA GEÇERLİ OLACAK?
Öte yandan ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.
Ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifiyle bazı fosil yakıtla çalışan binek otomobiller ile hem fosil yakıt kullanan hem de elektrik motoru bulunan bazı hibrit otomobillerin Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) matrah eşiklerinde ve oranlarında değişikliğe gidiliyor.
Özel Tüketim Vergisi Kanunu'nda yapılan düzenlemeye göre, Kanun'un II sayılı listesinde yer alan ve yerli katkı oranı en az yüzde 40 olan binek otomobiller ile kamyon, kamyonet, kamyonet grubunda yer alan arazi taşıtları ve motosikletlerin, Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Savunma Sanayii Başkanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı tarafından münhasıran milli savunma ve iç güvenlik ihtiyaçlarında kullanılmak üzere ilk iktisabı ÖTV'den müstesna tutulacak.
Teklifte elektrikli, hibrit veya benzinli/dizel araçların mevcut fiyatlarını değiştirecek bir güncelleme yer almıyor. Ancak, bu araçların ÖTV oranlarını belirlemek için Cumhurbaşkanı’na doğrudan yetki veriliyor. Buna göre, ÖTV kanununa eklenen değişiklikle Cumhurbaşkanı araçların motor silindir hacmi, menzili ve batarya kapasitesine göre farklı oranlar belirleyebilecek.
Yeni ekonomi paketi teklifinde fosil yakıtla çalışan otomobiller için matrah düzenlemesi de yapıldı. Otomobillerde ÖTV matrah limitleri son olarak 2022’de güncellenmiş ve 1600 cc’ye kadar olan otomobillere yüzde 60 ile 70’lik yeni baremler eklenmişti. Ancak, artan fiyatlar nedeniyle mevcut baremler (yüzde 45, 50, 60 ve 70) geçerliliğini yitirmişti. Tüm otomobillerden en az yüzde 80 ÖTV alınıyordu. Matrah güncellemesine ilişkin yetkinin sonuna gelinmesi nedeniyle, geçerliliğinin yitiren vergi baremleri teklifle birlikte kaldırılıyor. Böylece otomobillerde ÖTV’ler yüzde 80, yüzde 150 ve yüzde 220 olmak üzere üç baremde toplanacak. Güncellenmiş yeni limitler ise teklif geçtiğinde herhangi bir ÖTV indirimi veya artışına sebep olmayacak.
Bu arada arkası kasa olan lüks 4x4 kamyonetlerde mevcut ÖTV’nin yüzde 4 olarak uygulandığı, yasa teklifiyle oranın yüzde 50’ye çıkarıldığı öğrenildi. Teklifte diğer ciplerle ilgili oran değişikliğinin olmadığı vurgulandı.