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Pansiyonlu liseler hangileri? İşte MEB yatılı okul kontenjanları

Pansiyonlu liseler hangileri? İşte MEB yatılı okul kontenjanları

16:1413/07/2025, Pazar
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Pansiyonlu okullar hangileri?

LGS tercih süreci başlıyor. Tercih işlemleri 24 Temmuz tarihine kadar e-Okul üzerinden yapılabilecek. Tercih yaparken, Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu dikkate alınacak. Liselere yerleştirmeler; yerel, merkezi ve pansiyonlu okullar olmak üzere üç kategoride gerçekleştirilecek. Peki pansiyonlu okullar hangileri? MEB Pansiyonlu liseler hangi ilde var? İşte il ve ilçe pansiyonlu okullar kontenjanları tam listesi.

LGS'de tercih süreci yarın başlıyor. Lise tercihleri Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu dikkate alınarak e-Okul üzerinden yapılabilecek. Tüm öğrencilerin yerel yerleştirme tercihi yapması zorunlu. İlk 3 okulu ikamet adresinin bulunduğu kayıt alanından seçmek şartıyla öğrenciler en fazla 5 okul tercihinde bulunacak.

Yerel yerleştirme ile tercih yapacak öğrencilerin ikamet adresi, başarı puanı ve devamsızlık kriterleri dikkate alınacak. Değerlendirmede eşitlik olması durumunda sırasıyla 8, 7 ve 6'ncı sınıflardaki yıl sonu başarı puanı üstünlüğüne bakılarak yerleştirme yapılacak. Sınavla öğrenci alan liseler için LGS puanı ve yüzdelik dilim esas alınacak. Pansiyonlu okullar için tercih yapmaksa isteğe bağlı olacak. Öğrenciler; merkezî sınav puanı ile öğrenci alan okullar, yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar ve pansiyonlu okullar olmak üzere 3 (üç) grupta tercih yapabileceklerdir. Merkezî sınava girmeyen öğrenciler ise yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar ve pansiyonlu okullar olmak üzere 2 (iki) grupta tercih yapabileceklerdir. Bir ortaöğretim kurumunda kaydı olmayan veya yerleşemeyen öğrencilerin, merkezî sınavla öğrenci alan okullar ya da pansiyonlu okullar grubundan tercihte bulunabilmesi için yerel yerleştirme tercihi yapması zorunludur. Peki pansiyonlu okullar hangileri? MEB Pansiyonlu liseler hangi ilde var? İşte pansiyonlu okullar kontenjanları.

MEB il ve ilçe Pansiyonlu Okullar Tam Listesi İçin Tıklayın

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