Yerel yerleştirme ile tercih yapacak öğrencilerin ikamet adresi, başarı puanı ve devamsızlık kriterleri dikkate alınacak. Değerlendirmede eşitlik olması durumunda sırasıyla 8, 7 ve 6'ncı sınıflardaki yıl sonu başarı puanı üstünlüğüne bakılarak yerleştirme yapılacak. Sınavla öğrenci alan liseler için LGS puanı ve yüzdelik dilim esas alınacak. Pansiyonlu okullar için tercih yapmaksa isteğe bağlı olacak. Öğrenciler; merkezî sınav puanı ile öğrenci alan okullar, yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar ve pansiyonlu okullar olmak üzere 3 (üç) grupta tercih yapabileceklerdir. Merkezî sınava girmeyen öğrenciler ise yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar ve pansiyonlu okullar olmak üzere 2 (iki) grupta tercih yapabileceklerdir. Bir ortaöğretim kurumunda kaydı olmayan veya yerleşemeyen öğrencilerin, merkezî sınavla öğrenci alan okullar ya da pansiyonlu okullar grubundan tercihte bulunabilmesi için yerel yerleştirme tercihi yapması zorunludur. Peki pansiyonlu okullar hangileri? MEB Pansiyonlu liseler hangi ilde var? İşte pansiyonlu okullar kontenjanları.