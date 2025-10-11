Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olarak lanse edilen TOKİ 250 Bin Konut Projesi, dar ve orta gelirli vatandaşları uygun koşullarda ev sahibi yapma hedefiyle 2025 yılında da hız kesmeden devam ediyor. Müjdelenen bu yeni proje ile ilk kez TOKİ aracılığıyla kiralık konut uygulaması da hayata geçiriliyor. Peki, TOKİ sosyal konut projesi başvurusu ne zaman? TOKİ 500 bin konut şartları neler? İşte, konuya dair bilgiler...
TOKİ sosyal konut başvurusu ile 500 bin konut kura ile sahibini bulacak. Geçtiğimiz haftalarda Kabine Toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan TOKİ sosyal konut projesi, şehit ve gazilere, emeklilere, gençlere ve üç çocuk sahibi ailelere özel kontenjan içerecek.
TOKİ SOSYAL KONUT BAŞVURUSU BAŞLADI MI?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal konut projesi yeni bir açıklamada bulundu. Kurum TOKİ başvuruları için;
"Yeni sosyal konut kampanyalarıyla evi olmayan vatandaşlarımızın ev sahibi olabilmesine imkan sağlayacağız. Bunu Sayın Cumhurbaşkanımız müjdelediler. Yıl sonunda 81 ili kapsayan inşallah bugüne kadar yapılmış en büyük kampanyayı, vatandaşımıza 81 ilde yapıyor olacağız. Bununla ilgili çalışmalarımızı yürütüyoruz. Evi olmayan gençlerimiz, emeklilerimiz ev sahibi olabilecekler. 19-20 yaşında kuradan ev sahibi olan gençleri sokakta görüyorum, ne güzel. Kontenjanlar ayıracağız, vatandaşlarımıza bu imkanları sunacağız." dedi.
TOKİ 250 BİN KONUT BAŞVURUSU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
İhalelere devam eden TOKİ, yeni yapılacak konut, altyapı ve çevre düzenlemesi işleri için de ihale tarihlerini açıkladı. 7 Kasım'da başlayan ihaleler, Haziran 2025'e kadar devam edecek.
TOKİ sosyal konut başvurularının 2025 Haziran tarihinden sonra başlaması bekleniyor.
TOKİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR? (250 BİN KONUT)
TOKİ projeleri Türkiye'nin birçok şehrinde devam ediyor. İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerde olduğu kadar, küçük ve orta ölçekli illerde de konut üretimi sürüyor. Özellikle yeni açılan TOKİ başvuru ekranı üzerinden, düşük peşinat ve esnek ödeme koşullarıyla ev sahibi olma şansı bulunuyor. TOKİ başvuru ekranı üzerinden başvuru yapmak isteyenler, öncelikle TOKİ resmi sitesi www.toki.gov.tr başvuru ekranı üzerinden başvuru formunu dolduruyor. Kişisel bilgilerin yanı sıra tercih edilen konut projesi ve ödeme planı seçenekleri bu formda yer alıyor. Başvuru ücreti yatırıldıktan sonra başvuru onay süreci başlıyor.
Başvuru ekranı üzerinden süreci takip etmek ve sonuçları öğrenmek mümkün olabileceği gibi TOKİ, başvuru sahiplerine SMS ve e-posta yoluyla düzenli bilgilendirme yapıyor.
BAKAN KURUM AÇIKLAMIŞTI
Sosyal konut projeleri ve 11 ilde yapılan deprem konutları ile arzın desteklendiğini anlatan Bakan Kurum, katıldığı televizyon programında şu ifadeleri kullandı:
“TOKİ eliyle 280 bin konutun inşası devam ediyor. 50 bin sosyal konut neredeyse tamamlandı. 100 bin sosyal konut bitme aşamasına geldi. 250 bin sosyal konut kampanyası kapsamında 247 binin inşası başladı. Konut arzıyla birlikte deprem bölgesinde de görüyoruz ki kira fiyatları düşüyor. Yeni sosyal konutumuzu da ilave ettiğimizde emin olun Türkiye’de konut sorunu kalmayacak. Kira fiyatları da düşecek.”
TOKİ sosyal konut başvurusunun yıl sonu itibariyle alınacağı öngörülüyor.