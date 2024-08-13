Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) Ankara, İstanbul ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 32 ildeki 174 arsayı yüzde 25 peşinat, 48 ay vadeyle satışa sundu. Peki TOKİ konut ve iş yeri satışı açık artırma ne zaman, hangi illerde yapılacak? TOKİ konut satışları ödeme planı da netleşti. İşte detaylar.

1 / 8 TOKİ başvuru süreci, konut ve iş yeri sahibi olmak isteyenler için tekrar başladı. TOKİ İstanbul, Ankara ve Bursa dahil 32 ilde çeşitli finansman kolaylıklarıyla konut ve iş yeri satacak. Söz konusu satışlarda yüzde 25 peşin+ 120 ay vadeyle TOKİ konut sahibi olabilme fırsatı sunuyor. İşte TOKİ konut, arsa, işyeri satış şartları, ödeme planı.

2 / 8 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) Ankara, İstanbul ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 32 ildeki 174 arsayı satışa, İstanbul’da bulunan bir rekreasyon alanını da kiraya sundu.

3 / 8 TOKİ arsa satışı hangi illerde var? Muhammen bedeli 6 milyar 653 milyon 300 bin 300 lira olan toplam 6 milyon 957 bin 343 metrekare büyüklüğündeki Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bayburt, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Karabük, Kayseri, Kırşehir, Kocaeli, Malatya, Mersin,Muğla, Muş, Niğde, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Uşak ve Van’da bulunan 174 arsa, açık artırmayla satılacak.

4 / 8 TOKİ açık artırma satışı ne zaman yapılacak? İstanbul’da da bir rekreasyon alanının kiraya sunulacağı açık artırma, 29 Ağustos’ta 10.30 saatinde yapılacak. Oturumlar, Ankara Bilkent Otel ve Konferans Merkezi ile TOKİ İstanbul Hizmet Binasında gerçekleştirilecek. Ayrıca internetten de "www.emlakyonetim.com.tr" teklif verilebilecek.

5 / 8 TOKİ konut satışı ödemeleri nasıl? Arsalara yüzde 25 peşinat, 48 ay vadeyle sahip olunabilecek. Konut, ticaret, sanayi, plansız arsalar, sosyal kültürel tesis alanları ile akaryakıt istasyon alanları niteliğindeki arsalara alıcılar, yüzde 25 peşinat, 48 ay vade ile sahip olabilecek.

6 / 8 Satışa sunulan arsalar arasında Ankara Etimesgut’ta rekreasyon ve konut alanları, Bayburt’ta tarım ve hayvancılık tesis alanları, Diyarbakır’da konut ve ticaret alanları, İstanbul’da konut ve rekreasyon alanları, İzmir’de sanayi depolama alanları ve konut alanları bulunuyor.