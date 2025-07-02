Niğde Merkez Efendibey Mahallesi müstakil arsa belirleme kura heyecanı yaşandı. TOKİ tarafından ilk evim ilk projesi kapsamında 144 parsel arsa için arsa belirleme kurası çekildi. İşte Niğde müstakil ve müşterek arsa belirleme kura sonuçları isim listesi.
1/23
Göktuğ İstemikaan
Enes Taha Tunçay
Mertcan Yeşildal
Yakup Eker
Murat Doğan
Gamze Biçer
Basri Erdemir
Esma Nur Temur
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