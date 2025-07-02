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TOKİ Niğde arsa belirleme kurası sonuçları isim listesi belli oldu

TOKİ Niğde arsa belirleme kurası sonuçları isim listesi belli oldu

10:212/07/2025, Çarşamba
G: 2/07/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Niğde Merkez Efendibey Mahallesi müstakil arsa belirleme kura heyecanı yaşandı. TOKİ tarafından ilk evim ilk projesi kapsamında 144 parsel arsa için arsa belirleme kurası çekildi. İşte Niğde müstakil ve müşterek arsa belirleme kura sonuçları isim listesi.

Göktuğ İstemikaan

Enes Taha Tunçay

Mertcan Yeşildal

Yakup Eker

Murat Doğan

Gamze Biçer

Basri Erdemir

Esma Nur Temur


NİĞDE MERKEZ EFENDİBEY MAHALLESİ MÜSTAKİL ARSA BELİRLEME KURASI İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

#TOKİ
#Niğde
#arsa belirleme kurası sonuçları
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