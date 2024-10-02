10 sezonda 20 teknik direktör değişti: Süper Lig ekibi rekor kırdı!

Kayseri ekibinde bu periyodun en kısa süre görevde kalan ismi ise Samet Aybaba oldu. Aybaba'nın 2019-2020 sezonundaki görev süresi 18 günde sonlandı. Bu süreçte sarı-kırmızılı takımla 2 resmi maça çıkan tecrübeli çalıştırıcı, bir galibiyet ve bir beraberlik elde etti.



