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Ali Palabıyık'tan olay Galatasaray iddiası: Hakemliğim bitti

Ali Palabıyık'tan olay Galatasaray iddiası: Hakemliğim bitti

09:3629/01/2025, Çarşamba
G: 29/01/2025, Çarşamba
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Süper Lig'de geçtiğimiz sezonlarda önemli maçlarda görev alan eski hakem Ali Palabıyık, Galatasaray'la ilgili dikkat çeken yorumlarda bulundu. İşte detaylar...

Ali Palabıyık, Galatasaray-Konyaspor maçının tartışmalı pozisyonlarını HT Spor'da yorumladı.

Öte yandan Ali Palabıyık, Galatasaray'ın uzun süredir kırmızı kart görmediğini ifade ederek flaş sözler sarf etti. Palabıyık'ın açıklamaları şöyle:

"Galatasaray şu an çok diken üstünde. Uzun zamandır kırmızı kart görmedi ve bundan dolayı da rakibi Fenerbahçe her hafta müsabaka öncesi veya sonrası bir açıklamayla bunu dile getiriyor. Kabak bir hakemin başına patlayacak."

"Olmayan bir kırmızı kart... Olan hakeme de olacak benim gibi. En son ben gösterdiğim için söylüyorum. Ben gösterdim, hakemliğim bitti. Şimdi arkadaşlar da ondan dolayı mı göstermiyor bilmiyorum ama çok bariz olanları göstersinler artık."

Ali Palabıyık'ın bu sözleri sosyal medyada gündeme oturdu.

#Ali Palabıyık
#Galatasaray
#Süper Lig

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