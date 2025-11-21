Altay Bayındır Süper Lig’e geri dönüyor! Devre arası yapılacak teklifi duyurdular

2023 yazında 5 milyon Euro bedelle Manchester United'a transfer olan eski Fenerbahçe kaptanı Altay Bayındır, İngiliz devinde beklenen performansı gösteremedi. Sezon başında sakatlanan Andre Onana'nın yokluğunda 6 Premier Lig maçında kalesinde 11 gol gören milli kaleci için flaş bir iddia ortaya atıldı.

1 /5 Fenerbahçe'nin 2023-24 sezonu başında 5 milyon euroya Manchester United'a gönderdiği Altay Bayındır, İngiliz devinde beklentileri karşılayamadı.



2 /5 ManU'da düzenli forma şansı bulamayan Altay Bayındır, A Milli Takım'ın İspanya deplasmanındaki maçında kaleyi korumuş ve yaptığı kurtarışlarla karşılaşmanın en iyi isimlerinden biri olmuştu.



3 /5 Öte yandan Altay Bayındır için çarpıcı bir transfer iddiası gündeme geldi. Sözcü Gazetesi'ne göre Beşiktaş, devre arasında milli kaleci için resmi adım atacak.



4 /5 Siyah-beyazlı yönetim, Altay Bayındır'ı kiralamak için ocak ayında Manchester United'ın kapısını çalacak.

