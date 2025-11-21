Yeni Şafak
Altay Bayındır Süper Lig’e geri dönüyor! Devre arası yapılacak teklifi duyurdular

09:4921/11/2025, Cuma
2023 yazında 5 milyon Euro bedelle Manchester United'a transfer olan eski Fenerbahçe kaptanı Altay Bayındır, İngiliz devinde beklenen performansı gösteremedi. Sezon başında sakatlanan Andre Onana'nın yokluğunda 6 Premier Lig maçında kalesinde 11 gol gören milli kaleci için flaş bir iddia ortaya atıldı.

Fenerbahçe'nin 2023-24 sezonu başında 5 milyon euroya Manchester United'a gönderdiği Altay Bayındır, İngiliz devinde beklentileri karşılayamadı.


ManU'da düzenli forma şansı bulamayan Altay Bayındır, A Milli Takım'ın İspanya deplasmanındaki maçında kaleyi korumuş ve yaptığı kurtarışlarla karşılaşmanın en iyi isimlerinden biri olmuştu.


Öte yandan Altay Bayındır için çarpıcı bir transfer iddiası gündeme geldi. Sözcü Gazetesi'ne göre Beşiktaş, devre arasında milli kaleci için resmi adım atacak.


Siyah-beyazlı yönetim, Altay Bayındır'ı kiralamak için ocak ayında Manchester United'ın kapısını çalacak.


Andre Onana'nın sakat olduğu dönemde bu sezon İngiltere Premier Lig'de 6 maça çıkan Altay Bayındır, kalesinde 11 gol gördü.


