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Ancelotti’den flaş Arda Güler sözleri: “O Real Madrid’in geleceği olacak!”

Ancelotti’den flaş Arda Güler sözleri: “O Real Madrid’in geleceği olacak!”

14:393/05/2025, Cumartesi
G: 3/05/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Real Madrid teknik direktörü Carlo Ancelotti milli yıldızımız Arda Güler hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. 65 yaşındaki tecrübeli teknik adam 20 yaşındaki futbolcudan övgü dolu sözlerle bahsetti.

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti'nin basın toplantısında yaptığı Arda Güler açıklaması büyük ses getirdi.


Sezon başından bu yana milli futbolcuya az süre verdiği için eleştirilen İtalyan çalıştırıcı, Arda'nın Real Madrid'de forma giymeye devam edeceğinin sinyalini verdi.


Ancelotti açıklamasında, "Arda Güler kalitesini gösteriyor, harika bir orta saha oyuncusu olacağını düşünüyorum." dedi.


Milli futbolcudan övgüyle bahsetmeye devam eden deneyimli teknik adam, "Onun kalitesine sahip çok fazla oyuncu yok." ifadelerini kullandı.


Real Madrid'in Arda Güler'i bırakmaya niyeti olmadığının sinyalini veren Ancelotti, 20 yaşındaki yıldız için, "Real Madrid'in geleceği için çok önemli bir oyuncu olacak." şeklinde konuştu.


#Carlo Ancelotti
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