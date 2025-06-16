Arda Güler Real Madrid'den ayrılacak mı? Yeni bir ev satın aldığını açıkladı

Real Madrid forması giyen milli oyuncu Arda Güler'in İspanyol devine veda edeceği iddia ediliyordu. Genç oyuncu konuyla ilgili bir açıklama yaptı.
Real Madrid’in yeni teknik direktörü Xabi Alonso, ABD’de başlayan FIFA Dünya Kulüpler Kupası öncesi çok şey beklediği oyuncularından biri olan Arda Güler’le önceki gün bir araya geldi.
İspanyol basınında Alonso’nun, Arda ile yakından ilgilendiği ve Milli yıldızımıza bu sezon daha fazla forma şansı vereceği belirtildi
Geçtiğimiz sezon yeteri kadar şans bulamayan ve ardından River Plate'ten Mastantuono'nun transfer edilmesinin ardından Arda Güler için 'Takımdan ayrılacak' şeklinde yorumlar yapılmaya başlanmıştı.
Fanatik'te yer alan habere göre; Arda Güler, bu konuda kendisine yöneltilen soruya ise şu yanıtı verdi;
"Real Madrid bana bir plan verdi ve ben hala buna inanıyorum."
"Real Madrid'de başarılı olacağıma eminim, hatta Madrid'de bir ev bile satın aldım. Çok çalışıyorum ve her zaman oynamaya hazırım."