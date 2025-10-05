Yeni Şafak
Berke Özer için flaş Fenerbahçe itirafı

Berke Özer için flaş Fenerbahçe itirafı

17:14 5/10/2025, Pazar
Milli kaleci Berke Özer, Roma-Lille Şampiyonlar Ligi maçında 3 penaltı kurtararak Avrupa’yı ayağa kaldırdı. 25 yaşındaki file bekçisi, L’Equipe’in tam sayfa portresinde kariyer yolculuğunu anlattı. Berke Özer için flaş bir Fenerbahçe itirafı gündeme geldi.

Roma - Lille karşılaşmasında 3 penaltı kurtaran milli file bekçisi Berke Özer, gündemden düşmüyor.


L’Equipe gazetesi, Lille–PSG maçı öncesinde Avrupa’da başarılı bir hafta geçiren ve bu akşam (pazar) selefi Lucas Chevalier’ye karşı sahaya çıkacak olan Berke Özer üzerine tam sayfa portre hazırladı. Arda Turan’ın Berke’nin kariyerindeki yükselişe yaptığı katkıya da geniş yer verildi.


Atilla Küçüktaka (Altınordu kaleci antrenörü): "Fenerbahçe’de beklentiler çok fazlaydı ve yeterince desteklenmedi. Uyum sağlayamadı. Alt liglerden gelip ülkenin en iyi takımlarından birinde oynamaya başlayan potansiyelli bir kalecinin gelişim sürecini iyi planlayamadık."


Umut Bozok: "Eyüpspor’a transfer olduğumda gördüğüm Berke Özer, genç yaşına rağmen çekinmeden söz alan ve kendini geri planda tutmayan bir oyuncuydu."


Berke Özer: "Arda Turan beni hayata döndürdü. Beni bir birey olarak değerli hissettirdi. Aramızda öyle bir dostluk ve kardeşlik var ki, bu ömür boyu sürecek. O harika bir insan ve olağanüstü bir antrenör olacak."


Gianni Bruno (Eyüpspor'un eski futbolcusu, şu anda Iğdır FK'da oynuyor. Kariyerinde Lille forması da giydi) "Eyüpspor’da oynadığı ilk maçlara kıyasla büyük bir gelişim gösterdi Berke. Desteğe ihtiyacı olduğu hissediliyordu, Arda Turan ona gereken desteği sağlayarak yükünü azalttı."


L’Equipe yorumu: "Sözlerin ötesinde, Atletico Madrid ve Barcelona’nın eski orta saha oyuncusu, Berke’nin uzun oynama konusundaki yeteneğini kullanarak onu projesinde de değerli bir konuma taşıdı."


