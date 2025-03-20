Berke Özer'de flaş gelişme! Galatasaray için o teklifi reddetti

Galatasaray'da yeni sezon için transfer çalışmaları başladı. Sarı-kırmızılı ekip 2011 yılından beri kalesini koruyan ve sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan efsanesi Fernando Muslera ile yollarını ayırmaya hazırlanırken, Uruguaylı eldivenin halefinin kim olacağı ise merak ediliyor.