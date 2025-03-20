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Berke Özer'de flaş gelişme! Galatasaray için o teklifi reddetti

Berke Özer'de flaş gelişme! Galatasaray için o teklifi reddetti

17:5120/03/2025, Perşembe
G: 20/03/2025, Perşembe
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Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray'da sezon sonu için çalışmalar sürüyor. Muslera'nın yerine kaleci arayışında olan sarı-kırmızılıların ilk adayı Berke Özer olmuştu. Genç eldivenin, Galatasaray'a gelmek için o teklifi reddettiği ortaya çıktı.

Galatasaray'da yeni sezon için transfer çalışmaları başladı. Sarı-kırmızılı ekip 2011 yılından beri kalesini koruyan ve sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan efsanesi Fernando Muslera ile yollarını ayırmaya hazırlanırken, Uruguaylı eldivenin halefinin kim olacağı ise merak ediliyor.

Bu doğrultuda gündeme gelen isimlerden birisi de kariyerini İkas Eyüpspor'da sürdüren milli kaleci Berke Özer olmuştu. 24 yaşındaki isim hakkında son olarak transferde önemli bir gerçek ortaya çıktı.

Sezon sonu için Galatasaray'la anlaşma yaptığı bilinen İkas Eyüpspor'un kalecisi Berke Özer'e Belçika'dan talip çıktı.

Fotomaç'ta yer alan habere göre sezon sonu için Galatasaray'la anlaşma yaptığı bilinen İkas Eyüpspor'un kalecisi Berke Özer'e Belçika'dan talip çıktı.

24 yaşındaki kalecinin yurt içi ve yurt dışından teklifler olsa da Galatasaray'a söz verdiği aktarıldı. Berke'nin sezon sonunda Galatasaray'a imza atacağı ifade ediliyor.

#Galatasaray
#Berke Özer
#Club Brugge

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