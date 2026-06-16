İkinci eleme turu maçları, Şampiyonlar Ligi'nde 21-22 ve 28-29 Temmuz, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde ise 23 ve 30 Temmuz'da oynanacak. Beşiktaş ve Fenerbahçe'nn muhtemel rakipleri şöyle: