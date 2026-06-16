Temsilcilerimiz Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin mücadele edeceği UEFA organizasyonlarındaki muhtemel rakipleri kura çekimi öncesi netleşti. İşte detaylar...
Türk kulüplerinin de dahil olacağı UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi ikinci eleme turu kuraları, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde çekilecek.
Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde Beşiktaş ikinci eleme turunda mücadele edecek.
İkinci eleme turu maçları, Şampiyonlar Ligi'nde 21-22 ve 28-29 Temmuz, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde ise 23 ve 30 Temmuz'da oynanacak. Beşiktaş ve Fenerbahçe'nn muhtemel rakipleri şöyle:
Fenerbahçe:
-Hearts
-Gornik Zabrze
Beşiktaş:
-Ferencvaros'nun ilk turda dahil olacağı eşleşmenin kazananı
-Karabağ'ın ilk turda dahil olacağı eşleşmenin kazananı
-Benfica
-Viktoria Plzen
-Midtjylland
-PAOK
-Anderlecht
-Pafos
-Maccabi Tel Aviv