Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Burak Yılmaz sürprizi: İşte yeni takımı

Burak Yılmaz sürprizi: İşte yeni takımı

11:2228/01/2025, Salı
G: 28/01/2025, Salı
Diğer
Sonraki haber

Son olarak Kayserispor'u çalıştıran teknik direktör Burak Yılmaz, Süper Lig ekibiyle anlaşma sağladı.

Teknik direktör Burak Yılmaz'ın yeni takımı belli oldu.

Hakan Keleş ile yollarını ayıran Kasımpaşa, teknik direktörlük görevi için Burak Yılmaz'da karar kıldı.

Kasımpaşa Başkanı Fatih Saraç, 39 yaşındaki teknik adamla görüşerek anlaşma sağladı.

Genç teknik adam, Kasımpaşa ile resmi sözleşmeye imzayı attı.

Teknik direktörlük kariyerine Beşiktaş'ta başlayan Burak Yılmaz, Şenol Güneş'in ayrılığı sonrası geçici olarak takımın başına geçmişti.



5 maç Beşiktaş'ın başında kalan Burak Yılmaz, ardından Kayserispor'u çalıştırmış ve 1 Ekim 2024'te görevinden ayrılmıştı.

#Süper Lig
#Kasımpaşa
#Burak Yılmaz

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
DeepSeek'in sahibi Liang Wenfeng kimdir?