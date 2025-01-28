Burak Yılmaz sürprizi: İşte yeni takımı

Son olarak Kayserispor'u çalıştıran teknik direktör Burak Yılmaz, Süper Lig ekibiyle anlaşma sağladı.
Teknik direktör Burak Yılmaz'ın yeni takımı belli oldu.
Hakan Keleş ile yollarını ayıran Kasımpaşa, teknik direktörlük görevi için Burak Yılmaz'da karar kıldı.
Kasımpaşa Başkanı Fatih Saraç, 39 yaşındaki teknik adamla görüşerek anlaşma sağladı.
Genç teknik adam, Kasımpaşa ile resmi sözleşmeye imzayı attı.
Teknik direktörlük kariyerine Beşiktaş'ta başlayan Burak Yılmaz, Şenol Güneş'in ayrılığı sonrası geçici olarak takımın başına geçmişti.
5 maç Beşiktaş'ın başında kalan Burak Yılmaz, ardından Kayserispor'u çalıştırmış ve 1 Ekim 2024'te görevinden ayrılmıştı.