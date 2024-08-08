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Spor

Chamberlain'den Beşiktaş yönetimini şoke eden talep

16:03 - 8/08/2024 Perşembe
Güncelleme: 16:09 - 8/08/2024 Perşembe
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Beşiktaş'ın yollarını ayırmayı planladığı İngiliz futbolcu Alex Oxlade-Chamberlain'den siyah-beyazlı yönetimi şoke eden bir talep geldi. İşte ayrıntılar...

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Beşiktaş, sık yaşadığı sakatlıklar nedeniyle bekleneni veremeyen Oxlade-Chamberlain ile yolları ayırmayı planlıyor.







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Fanatik'te yer alan habere göre, Premier Lig ve Championship'ten talipleri olan futbolcu ise ayrılmak için 2 yıllık kazancı olan toplam 6 milyon euro'yu istiyor.






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Beşiktaş yönetimi ise İngiliz futbolcunun bu talebini geri çevirdi.




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Siyah-beyazlılar, futbolcuya yapılan tekliflere göre aradaki maaş farkını karşılamayı kabul ediyor.


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Oxlade-Chamberlain geçen sezon Beşiktaş formasıyla 30 maça çıktı.




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30 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 4 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

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Chamberlain'in Beşiktaş ile olan sözleşmesi 2026 yılında sona eriyor.

#Alex Oxlade-Chamberlain
#Beşiktaş
#Transfer
37 dakika önce
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