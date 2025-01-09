Edin Dzeko için pusudalar! Teklifleri belli oldu

Fenerbahçe'de kontratı sezon sonunda bitecek Boşnak golcü Edin Dzeko için pusuda bekleyen kulüp belli oldu. Tecrübeli oyuncu için yapılacak teklif de netleşti.

1 /5 Sezon sonunda Fenerbahçe ile sözleşmesi sona erecek Edin Dzeko, yeni bir maceraya yelken açabilir.

2 /5 NTV Spor'un Tportal'dan aktardığı habere göre Fenerbahçe ile sözleşme uzatmaması durumunda Hajduk Split, deneyimli golcü için devreye girecek.

3 /5 Hırvat ekibinin Dzeko'ya gelecek sezon başında 2 milyon Euro'dan 1+1 yıllık bir sözleşme teklif edebileceği belirtildi.

4 /5 Edin Dzeko, Fenerbahçe'de toplam 73 maça çıktı.