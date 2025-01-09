Edin Dzeko için pusudalar! Teklifleri belli oldu

Fenerbahçe'de kontratı sezon sonunda bitecek Boşnak golcü Edin Dzeko için pusuda bekleyen kulüp belli oldu. Tecrübeli oyuncu için yapılacak teklif de netleşti.
Sezon sonunda Fenerbahçe ile sözleşmesi sona erecek Edin Dzeko, yeni bir maceraya yelken açabilir.
NTV Spor'un Tportal'dan aktardığı habere göre Fenerbahçe ile sözleşme uzatmaması durumunda Hajduk Split, deneyimli golcü için devreye girecek.
Hırvat ekibinin Dzeko'ya gelecek sezon başında 2 milyon Euro'dan 1+1 yıllık bir sözleşme teklif edebileceği belirtildi.
Edin Dzeko, Fenerbahçe'de toplam 73 maça çıktı.
38 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 39 gol ve 14 asistlik skor katkısı verdi.