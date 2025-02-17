Eski hakemler Gabriel Sara'nın penaltı pozisyonu için ne dedi?

Trendyol Süper Lig 24. haftasında oynanan Rizespor-Galatasaray maçına yaşanan bir pozisyon damga vurdu. Sarı-kırmızılılarda maçın 78. dakikasında Gabriel Sara ceza sahası içerisinde yerde kaldı ve penaltı bekledi. Eski hakemler tartışmalı pozisyonu değerlendirdi.
Trendyol Süper Lig 24. haftasında Galatasaray deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geldi. Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi sarı-kırmızılılar, 2-1 kazandı.
Galibiyeti getiren golleri 47 ile 87. dakikada Victor Osimhen (2) kaydetti. Rizespor'un golünü ise 54. dakikada Ali Sowe attı.
Mücadeleye yaşanan bir pozisyon damga vurdu. Sarı-kırmızılılar maçın 78. dakikasında Gabriel Sara'nın ceza sahası içerisinde yerde kaldığı pozisyonda penaltı bekledi.
ESKİ HAKEMLER SARA'NIN PENALTI POZİSYONU İÇİN NE DEDİ?
Deniz Ateş Bitnel: Sara'nın yerde kaldığı pozisyonda, defans oyuncusu ellerini kullanmıyor! Bir itme söz konusu değil! Rakibe şarj var diyene saygı duyarım ama devam kararı doğru.
Ahmet Çakar: Sara’ya itme var gibi görülse de penaltı verilseydi çok ucuz bir penaltı olurdu. Bana göre penaltı yok.
Fırat Aydınus: Sara’nın ceza sahasında yerde kaldığı pozisyonda Sara yükselecekken Olawoyi’nin arkadan bir müdahalesi var. Mevcut açılar yoruma açık, VAR müdahale edemez. Hakem penaltı verse de vermese de kararını destekliyorum.