Beşiktaş’ta teknik direktörlük görevi için Felix Magath ismi gündeme geldi. Başkan Serdal Adalı'nın hedefi tecrübeli teknik adamı siyah-beyazlıların başına getirmek. Yaklaşık 2 senedir takım çalıştırmayan Felix Magath, Beşiktaş’ta şuan için en büyük aday görünüyor. Peki, Felix Magath kimdir, nereli, kaç yaşında ve başarıları neler?
Felix Magath kimdir, nereli, kaç yaşında ve başarıları neler?
Felix Magath, tam adıyla Wolfgang-Felix Magath, 26 Temmuz 1953 tarihinde Almanya'nın Aschaffenburg şehrinde doğmuştur, bu nedenle Almanya vatandaşıdır ve 2025 yılı itibarıyla 71 yaşındadır.
Kariyeri ve Başarıları:
Futbolculuk Kariyeri:
Magath, futbolculuk kariyerine VfR Nilkheim ve daha sonra TV 1860 Aschaffenburg'da başladı. Profesyonel olarak ilk kez Viktoria Aschaffenburg ile anlaştı, ancak orada resmi bir maçta oynamadan 1. FC Saarbrücken'e transfer oldu.
En büyük başarılarını Hamburg SV'de elde etti. Hamburg ile üç Bundesliga şampiyonluğu, 1977'de UEFA Kupa Galipleri Kupası ve 1983'te UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazandı. Her iki finalde de gol atmıştır.
Ayrıca, Batı Almanya milli takımı ile 43 maça çıktı, 1980 Avrupa Şampiyonası'nı kazandı ve 1982 ve 1986 Dünya Kupası finallerinde oynadı.
Teknik Direktörlük Kariyeri:
Teknik direktörlük kariyerine 1995 yılında Hamburg'da başladı. Daha sonra Frankfurt, Stuttgart, Bayern Münih, Wolfsburg, Schalke ve Fulham gibi kulüplerde görev aldı.
Bayern Münih ile iki kez Bundesliga ve Almanya Kupası'nı (duble) kazanmıştır (2004-2005 ve 2005-2006 sezonları).
Wolfsburg ile 2008-2009 sezonunda bir Bundesliga şampiyonluğu daha elde etmiştir.