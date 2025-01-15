Felix Magath kimdir, nereli, kaç yaşında ve başarıları neler?

Kariyeri ve Başarıları:





Futbolculuk Kariyeri:

Magath, futbolculuk kariyerine VfR Nilkheim ve daha sonra TV 1860 Aschaffenburg'da başladı. Profesyonel olarak ilk kez Viktoria Aschaffenburg ile anlaştı, ancak orada resmi bir maçta oynamadan 1. FC Saarbrücken'e transfer oldu.



