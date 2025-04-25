Fenerbahçe 45 milyonluk yıldızı bedavaya alıyor: Mourinho devrede

Fenerbahçe, 2025-2026 sezonu için forvet hattını güçlendirmek adına Lille’le sözleşmesi Haziran 2025’te bitecek 25 yaşındaki Kanadalı yıldızı hedef tahtasına koydu. 15 milyon euro imza parası ve yıllık 9 milyon euro maaş talebi Inter, Juventus, Arsenal gibi devleri caydırırken, Fenerbahçe oyuncuya imza parası için farklı bir teklif sunacak. Detaylar haberimizde.
Fenerbahçe gelecek sezon forvet hattına yıldız bir isim ile güçlendirmek istiyor. Listede bir çok isim yer alırken en dikkat çekenlerinden biri ise Lille ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Jonathan David...
Kanadalı golcü Jonathan David'e Avrupa'nın önemli kulüpleri yoğun ilgi gösteriyor. Başta Serie A'nın güçlü ekipleri Inter ve Juventus olmak üzere birçok takımın radarında olan 25 yaşındaki forvet için şu ana kadar istenen şartları karşılayan bir kulüp çıkmadı.
FENERBAHÇE ŞARTLARI ZORLAYACAK
David'in 15 milyon Euro imza parası ve yıllık 9 milyon Euro maaş talebi kulüplerin geri adım atmasına neden olurken, Fenerbahçe bu durumu lehine çevirmek istiyor. Sarı-Lacivertliler, imza ücretini sözleşme süresine yayarak ödeme planı sunmaya hazırlanıyor.
JOSE MOURİNHO DEVREDE
Belçika ve Fransa liglerinde sergilediği performansla dikkat çeken genç yıldız için Fenerbahçe yönetimi büyük bir yatırım yapmaya hazır.
Sportif direktör Mario Branco'nun ilk teması kurması planlanırken, sonrasında teknik direktör Jose Mourinho'nun bizzat devreye girmesi bekleniyor.
Yönetim, David'in uzun vadede takıma ciddi katkı sağlayacağına inanıyor.