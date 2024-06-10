Anadolu Efes, Basketbol Süper Ligi play-off final serisi üçüncü maçında Fenerbahçe Beko'yu 82-81 mağlup etti ve seriyi 2-1'e getirdi. Eşleşmenin dördüncü maçı 12 Haziran Çarşamba günü oynanacak. Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçının özetine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
Basketbol Süper Ligi play-off final serisi üçüncü maçında Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes ile Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda karşılaştı
Anadolu Efes, serinin üçüncü maçında son saniyede bulduğu basketle 82-81 galip ayrıldı.
PERİYOTLAR
1'İNCİ PERİYOT: 16-13
İLK YARI: 39-34
3'ÜNCÜ PERİYOT: 56-56
SAYILAR
ANADOLU EFES: Larkin 14, Rıdvan Öncel 2, Bryant 9, Willis 20, Daniel Oturu 12, Ercan Osmani 13, Beaubois 7, Erkan Yılmaz, Doğuş Özdemiroğlu 5
FENERBAHÇE BEKO: Calathes 10, Wilbekin 17, Pierre 6, Hayes-Davis 16, Papagiannis 12, Sertaç Şanlı 9, Tarık Biberovic 4, Melih Mahmutoğlu 2, Şehmus Hazer 5, Metecan Birsen
FENERBAHÇE BEKO - ANADOLU EFES MAÇ ÖZETİ
Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçının özetini izlemek için TIKLAYIN.