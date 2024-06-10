|
Spor

Anadolu Efes son saniyede bulduğu basketle Fenerbahçe Beko'yu mağlup etti |ÖZET

22:47 - 10/06/2024 Pazartesi
Güncelleme: 22:56 - 10/06/2024 Pazartesi
Yeni Şafak

Anadolu Efes, Basketbol Süper Ligi play-off final serisi üçüncü maçında Fenerbahçe Beko'yu 82-81 mağlup etti ve seriyi 2-1'e getirdi. Eşleşmenin dördüncü maçı 12 Haziran Çarşamba günü oynanacak. Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçının özetine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

1/ 6

Basketbol Süper Ligi play-off final serisi üçüncü maçında Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes ile Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda karşılaştı

2/ 6

Anadolu Efes, serinin üçüncü maçında son saniyede bulduğu basketle 82-81 galip ayrıldı.

3/ 6

PERİYOTLAR



1'İNCİ PERİYOT: 16-13

İLK YARI: 39-34

3'ÜNCÜ PERİYOT: 56-56


4/ 6

SAYILAR


ANADOLU EFES: Larkin 14, Rıdvan Öncel 2, Bryant 9, Willis 20, Daniel Oturu 12, Ercan Osmani 13, Beaubois 7, Erkan Yılmaz, Doğuş Özdemiroğlu 5

5/ 6

FENERBAHÇE BEKO: Calathes 10, Wilbekin 17, Pierre 6, Hayes-Davis 16, Papagiannis 12, Sertaç Şanlı 9, Tarık Biberovic 4, Melih Mahmutoğlu 2, Şehmus Hazer 5, Metecan Birsen

6/ 6

FENERBAHÇE BEKO - ANADOLU EFES MAÇ ÖZETİ


Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçının özetini izlemek için TIKLAYIN.

#Anadolu Efes
#Fenerbahçe Beko
#Türkiye Basketbol Ligi
25 dakika önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Tokat Kurban Bayramı Namazı Vakti - 16 Haziran 2024