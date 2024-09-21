Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin VAR hakemi Türkiye Futbol Federasyonu tarafından son dakika açıklandı. Peki, derbinin VAR hakemi kim oldu? İşte detaylar.
Trendyol Süper Lig 6. haftasından Fenerbahçe ve Galatasaray karşı karşıya geliyor.
Derbi bu akşam saat 20.00’de başlayacak.
Ülker Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.
Yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Süleyman Özay yapacak.
Fenerbahçe - Galatasaray maçının VAR hakemi ise son dakika TFF tarafından açıklandı.
Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin VAR hakemi kim?
Fenerbahçe - Galatasaray maçının VAR hakemi Onur Özütoprak oldu.