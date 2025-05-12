Fenerbahçe ilk teklifi yaptı: PSG’den bir yıldız daha transfer ediliyor

Yeni sezon için transfer çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe, bu sezon Juventus forması giyen ve bonservisi PSG’de olan yıldız için ilk teklifi yaptı. İddialara göre yapılan ilk görüşme olumlu geçti. Önümüzdeki günlerde 26 yaşındaki yıldızın menajeri ile de bir görüşme gerçekleştirilecek.

1 /8 Sezonu kupasız kapatan Fenerbahçe'de yaşanan hayal kırıklığı bomba transferlerle giderilmek isteniyor.



2 /8 Muhalefetin aleyhinde imza kampanyası başlattığı Başkan Ali Koç, en az 4 üst düzey takviye yapacaklarını açıklamıştı, resmen harekete geçti.



3 /8 EL-HALIFI SICAK BAKTI



Fenerbahçe Başkanı, Skriniar'ın bonservisi için PSG Başkanı Nasır El-Halifi ile masaya oturdu.









4 /8 Pazarlıklar sırasında Kolo Muani'nin ismi de gündeme geldi. Başkan Ali Koç, bu sezonun ikinci yarısını Juventus'ta kiralık geçiren 26 yaşındaki Fransız forveti istedi.



5 /8 El-Halifi teklife sıcak bakarken, sarı-lacivertlilerin Muani'nin menajeriyle de bir görüşme yapacağı öğrenildi.



6 /8 OYUNCUNUN PERFORMANSI



Bu sezon 31 maça çıkan yıldız golcü, 9 gol, 3 asist kaydetti.



7 /8 Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 30 milyon euro.