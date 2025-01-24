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Fenerbahçe Lyon'la berabere kaldı! UEFA ülke puanı güncellendi

Fenerbahçe Lyon'la berabere kaldı! UEFA ülke puanı güncellendi

09:2724/01/2025, Cuma
G: 24/01/2025, Cuma
Yeni Şafak
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UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Fenerbahçe, sahasında konuk ettiği Olympique Lyon ile 0-0 berabere kaldı. Önceki günlerde Galatasaray, Dinamo Kiev'le 3-3 berabere kalmış, Beşiktaş ise sahasında konuk ettiği Athletic Bilbao'yu 4-1 yenmişti. Sarı-lacivertlilerin beraberliği sonrası ülke puanı güncellendi. İşte Türkiye'nin sıralaması...

Fenerbahçe'nin Lyon karşısında aldığı beraberliğin ardından ülke puanı güncellendi. İşte oluşan son durum:

1-İNGİLTERE 100.088

2-İTALYA 88.168 PUAN


3-İSPANYA 82.418 PUAN

4-ALMANYA 78.785

5-FRANSA 65.664

6-HOLLANDA 61.232

7-PORTEKİZ 58.466

8-BELÇİKA 52.300

9-ÇEKYA 42.650

10-TÜRKİYE 41.700

#UEFA Avrupa Ligi
#Fenerbahçe
#Galatasaray
#Beşiktaş

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