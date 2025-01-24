Fenerbahçe Lyon'la berabere kaldı! UEFA ülke puanı güncellendi

UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Fenerbahçe, sahasında konuk ettiği Olympique Lyon ile 0-0 berabere kaldı. Önceki günlerde Galatasaray, Dinamo Kiev'le 3-3 berabere kalmış, Beşiktaş ise sahasında konuk ettiği Athletic Bilbao'yu 4-1 yenmişti. Sarı-lacivertlilerin beraberliği sonrası ülke puanı güncellendi. İşte Türkiye'nin sıralaması...

1 /11 Fenerbahçe'nin Lyon karşısında aldığı beraberliğin ardından ülke puanı güncellendi. İşte oluşan son durum:

2 /11 1-İNGİLTERE 100.088

3 /11 2-İTALYA 88.168 PUAN



4 /11 3-İSPANYA 82.418 PUAN

5 /11 4-ALMANYA 78.785

6 /11 5-FRANSA 65.664

7 /11 6-HOLLANDA 61.232

8 /11 7-PORTEKİZ 58.466

9 /11 8-BELÇİKA 52.300

10 /11 9-ÇEKYA 42.650