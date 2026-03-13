Fenerbahçe'de Asensio ile Nene neden 11'de değil? Açıklama geldi

20:19 13/03/2026, Cuma
Fenerbahçe'de cezalı Domenico Tedesco'nun yerine Fatih Karagümrük maçında takımın başında sahaya çıkan Zeki Murat Göle, Asensio ile Nene'nin ilk 11'de olmama nedenini açıkladı.

Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Zeki Murat Göle, Fatih Karagümrük maçında Marco Asensio ve Nene'nin neden ilk 11'de yer almadığını açıkladı.

"5 oyuncunun uzun süredir sakatlıkları devam ediyor. Tam verimli olarak milli arada dönecekler, hemen hemen hepsi dönecek. Ederson'un cezası var."

"Kadroda olan ve 11 başlatamadığımız oyuncular Asensio ve Nene. 2-3 haftadır fedakarlıkla maça çıkıyorlar ama bu maçta ağrıları arttığı için 11'de yer almıyorlar. Mümkün olduğunca koruyacağız onları."

"Biz bunları bahane olarak görmedik hiçbir zaman ama bazen bunları dile getirmek gerekiyor. Zor zamanlar ama bunları aşıp sonuna kadar mücadeleye devam edeceğiz. Bugün de inşallah 3 puan alacağız ve taraftarımızı mutlu edeceğiz. Mücadelemiz sonuna kadar devam edecek."

YKS sınavına kaç kişi girecek? YÖK Başkanı açıkladı