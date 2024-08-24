Fenerbahçe'de beklenmedik sakatlık: Rize'ye 3 eksikle gitti

Süper Lig 3. hafta karşılaşmasında Çaykur Rizespor'a konuk olacak olan Fenerbahçe'de maç kafilesi belli oldu. Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan başarılı oyuncu kafilede yer almazken iki futbolcu Mourinho'nun raporu doğrultusunda kadroya alınmadı. İşte detaylar...
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 3. hafta karşılaşmasında Çaykur Rizespor'a konuk olacak.
Sarı-lacivertliler bugünkü yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamladı.
Teknik direktör Jose Mourinho'nun raporu doğrultusunda iki oyuncu maç kadrosunda yer almazken bir futbolcu sakatlığı dolayısıyla kafilede yer almadı.
Rize'ye hareket eden kafilede şu isimler yer aldı;
Fenerbahçe'nin kamp kadrosu.
Sakatlığı bulunan Nijeryalı Bright Osayi-Samuel, Rize'ye götürülmedi.
Miha Zajc ile Rade Krunic teknik heyet kararı nedeniyle kadroya alınmadı.