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Spor

Fenerbahçe'de beklenmedik sakatlık: Rize'ye 3 eksikle gitti

16:54 - 24/08/2024 Cumartesi
Güncelleme: 16:54 - 24/08/2024 Cumartesi
Yeni Şafak

Süper Lig 3. hafta karşılaşmasında Çaykur Rizespor'a konuk olacak olan Fenerbahçe'de maç kafilesi belli oldu. Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan başarılı oyuncu kafilede yer almazken iki futbolcu Mourinho'nun raporu doğrultusunda kadroya alınmadı. İşte detaylar...

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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 3. hafta karşılaşmasında Çaykur Rizespor'a konuk olacak.

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Sarı-lacivertliler bugünkü yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamladı.

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Teknik direktör Jose Mourinho'nun raporu doğrultusunda iki oyuncu maç kadrosunda yer almazken bir futbolcu sakatlığı dolayısıyla kafilede yer almadı.

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Rize'ye hareket eden kafilede şu isimler yer aldı;

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Fenerbahçe'nin kamp kadrosu.

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Sakatlığı bulunan Nijeryalı Bright Osayi-Samuel, Rize'ye götürülmedi.

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Miha Zajc ile Rade Krunic teknik heyet kararı nedeniyle kadroya alınmadı.

#Fenerbahçe
#Çaykur Rizespor
#Trendyol Süper Lig
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