Fenerbahçe'de beklenmedik sakatlık: Rize'ye 3 eksikle gitti

Süper Lig 3. hafta karşılaşmasında Çaykur Rizespor'a konuk olacak olan Fenerbahçe'de maç kafilesi belli oldu. Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan başarılı oyuncu kafilede yer almazken iki futbolcu Mourinho'nun raporu doğrultusunda kadroya alınmadı. İşte detaylar...

1 / 7 Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 3. hafta karşılaşmasında Çaykur Rizespor'a konuk olacak.

2 / 7 Sarı-lacivertliler bugünkü yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamladı.

3 / 7 Teknik direktör Jose Mourinho'nun raporu doğrultusunda iki oyuncu maç kadrosunda yer almazken bir futbolcu sakatlığı dolayısıyla kafilede yer almadı.

4 / 7 Rize'ye hareket eden kafilede şu isimler yer aldı;

5 / 7 Fenerbahçe'nin kamp kadrosu.

6 / 7 Sakatlığı bulunan Nijeryalı Bright Osayi-Samuel, Rize'ye götürülmedi.