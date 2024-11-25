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Fenerbahçe'de Dusan Tadic bilmecesi: Sezon sonunda sözleşmesi bitiyordu masaya oturuldu

Fenerbahçe'de Dusan Tadic bilmecesi: Sezon sonunda sözleşmesi bitiyordu masaya oturuldu

Ömer Çelikbaşlı
10:0425/11/2024, Pazartesi
G: 25/11/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
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Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, rotasını iç transfere çevirdi. Sarı lacivertli ekip, Dusan Tadic ile masaya oturdu.

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor.

Dış transferde Anderson Talisca ile anlaşan sarı lacivertliler, Al Nassr ile görüşmelerini sürdürüyor.

İç transferdeyse Fenerbahçe, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan oyunculardan İrfan Can Kahveci ile anlaşma sağladı.

Sarı lacivertliler ayrıca, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan bir diğer oyuncu Dusan Tadic ile de masaya oturdu.

36 yaşındaki oyuncunun aklında, Ajax'a geri dönerek futbol hayatını Hollanda'da tamamlamak ve yine orada antrenörlüğe geçiş yapmak vardı.

Fakat Fenerbahçe Yönetimi, Tadic'in böyle bir karar almasını istemiyor.

Jose Mourinho'nun 2 yıllık sözleşmesi var ve sarı lacivertliler, Portekizli teknik adamla sözleşmesi bitene kadar çalışmak istiyor.

Mourinho'nun saha içerisindeki en büyük kozlarından olan ve performansının yanı sıra oyun içerisinde de adeta yardımcı antrenörlük yapan Dusan Tadic'in en az 1 yıl daha Fenerbahçe'de kalması isteniyor.

Bu yüzden Fenerbahçe'nin Dusan Tadic'e 1+1 yıllık yeni sözleşme teklifinde bulunduğu öğrenildi.

Tadic'in bu teklife sıcak baktığı öğrenilirken, yıldız oyuncunun önümüzdeki günlerde kararını yönetime bildireceği kaydedildi.

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 20 maça çıkan Tadic, 8 gol ve 8 asistle oynadı.

#Fenerbahçe
#Dusan Tadic
#Jose Mourinho

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