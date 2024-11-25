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Fenerbahçe'de Osayi Samuel takımda kalacak mı gidecek mi? Yeni sözleşme detayları belli oldu

Fenerbahçe'de Osayi Samuel takımda kalacak mı gidecek mi? Yeni sözleşme detayları belli oldu

Ömer Çelikbaşlı
10:2325/11/2024, Pazartesi
G: 25/11/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
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Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, rotasını iç transfere çevirdi. İrfan Can ile anlaşan sarı lacivertliler, Osayi Samuel'den de haber bekliyor. Fenerbahçe'nin Osayi'ye teklif ettiği yeni sözleşmenin detayları da belli oldu.

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor.

Dış transferde Anderson Talisca ile anlaşan sarı lacivertliler, Al Nassr ile görüşmelerini sürdürüyor.

İç transferdeyse Fenerbahçe, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan oyunculardan İrfan Can Kahveci ile anlaşma sağladı.

Sarı lacivertliler ayrıca, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan bir diğer oyuncu Osayi Samuel ile de masaya oturdu.

Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe Yönetimi, 26 yaşındaki oyuncunun babasıyla bir görüşme gerçekleştirmişti.

Bu görüşme esnasında yeni sözleşme teklifi, Osayi tarafına tebliğ edildi.

3 yıllık yeni sözleşme öneren Fenerbahçe, Osayi'nin maaşını da 2 milyon euro seviyelerine çıkardı.

Osayi Samuel, Fenerbahçe'de kalmaya sıcak bakıyor fakat nişanlısının İngiltere'de önemli bir bankada çalışıyor olması nedeniyle, İngiltere'ye geri dönme ihtimali de bulunuyor.

Önümüzdeki günlerde Nijeryalı oyuncunun babasının yeniden Türkiye'ye geleceği ve yönetim ile masaya oturacağı öğrenildi.

Osayi'nin kararını da o toplantıda yönetime bildirmesi bekleniyor.

#Fenerbahçe
#Osayi Samuel
#İngiltere

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