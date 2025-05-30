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Fenerbahçe’de Tadic krizi: Avrupa’nın devleri transfer için sıraya girdi

Fenerbahçe’de Tadic krizi: Avrupa’nın devleri transfer için sıraya girdi

16:2430/05/2025, Cuma
G: 30/05/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Dusan Tadic, Fenerbahçe’deki belirsizlik ve Avrupa’dan gelen cazip teklifler sonrası gözünü yurtdışına dikti. Sırp futbolcunun Türkiye’den ayrılmak istediği iddia edildi.

Fenerbahçe forması giyen Dusan Tadic, Avrupa'ya geri dönüşe hazırlanıyor.


Avrupa'dan başta eski kulüpleri Ajax ve Southampton olmak üzere birçok teklif alan Sırp yıldız, şu anda Türkiye'de kalmaya sıcak bakmıyor.


Tadic'in geleceğinin Süper Lig'in sona ermesiyle birlikte önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.

PERFORMANSI



Fenerbahçe'de bu sezon 53 maça çıkan Tadic, 13 gol 16 asistlik performans sergiledi.


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